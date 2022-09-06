Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані

Україна точково залучає до оборони держави охочих з числа засуджених

РФ масово вербує ув'язнених в колоніях і тюрмах на війну з Україною. Зокрема, цим займається особисто російський бізнесмен Євгеній Пригожин, якого називають неформальним власником приватної військової компанії «Вагнера». В Україні процес звільнення людей, які перебувають під судом чи в ув'язненні, відбувається відкрито, а не приховано. Ще на початку повномасштабної агресії були прийняті необхідні законодавчі зміни. Вони дозволяли змінити запобіжний захід тим фігурантам кримінальних справ, хто погодився б доєднатись до Збройних сил України. Про це пише ВВС Україна.

Для вже засуджених осіб була прискорена процедура президентського помилування. Таких було приблизно чотири сотні.

«На 99% це колишні військові, які скоїли тяжкі злочини. Їх відправили на фронт, бо вони володіють необхідними професійними навичками», – пояснював радник офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну 3 вересня.

Семенченка не пускають воювати

Колишній військовий Семен Семенченко 21 червня вийшов зі слідчого ізолятора, просидівши в ув'язненні понад рік. Перший командир добровольчого батальйону «Донбас», потім – депутат Верховної ради, 48-річний Семенченко потрапив за ґрати в березні минулого року.

Правоохоронні органи звинуватили його і вісім його побратимів в створенні «незаконного збройного формування», – приватної військової компанії «Донбас», , а також в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів. Крім того, сам Семенченко отримав ще й підозру в теракті – обстрілі з гранатомета будівлі телеканалу «112» в Києві. Від цього інциденту з каналом, який належав оточенню проросійського політика Віктора Медведчука, ніхто не постраждав.

Всі звинувачення Семен спростовує, наголошуючи, що ще за рік до вторгнення РФ займався підготовкою озброєних партизанських груп під кураторством Головного управління розвідки (ГУР).

Власне, з початком повномасштабної війни українська військова розвідка звернулась до суду з проханням відпустити Семенченка на фронт для виконання спеціальних завдань. Частково це прохання було задоволене лише 21 червня, екскомандир вийшов під домашній арешт.

На фронт він змушений кожного разу відпрошуватись у прокуратури та суду лише на 2-3 дні, більше не дають. Інші обвинувачені в справі «Донбасу» вже повноцінно доєднались до ЗСУ і воюють на передовій.

Семенченко демонструє ВВС лист від Головного управління розвідки, датований 15 серпня. В цьому документі за підписом очільника ГУР генерала Кирила Буданова йде мова про необхідність мобілізації підсудного до ЗСУ. Зі свого боку військова розвідка готова гарантувати суду, що обвинувачений не втече і буде дотримуватись усіх процесуальних зобов'язань.

«Семенченко С.І. володіє рядом організаційних навиків, які мають бути застосовані у військових плануваннях та підготовці військових операцій з відсічі збройної агресії Росії проти України. При цьому такі навики він матиме можливість максимально ефективно застосовувати тільки у випадку особистої участі у таких плануваннях, організації та підготовці», – йдеться в заяві розвідки.

Чому суд не зважає на ці обставини, екскомандир «Донбасу» не хоче коментувати, натякаючи, що це «політична історія».

«Нема кому судити»

Пішли на фронт і інші обвинувачені у гучній кримінальній справі, яка ще рік тому була під прицільною увагою українського суспільства. Мова про вбивство відомого журналіста Павла Шеремета, який загинув від вибуху авто в середмісті Києва 20 липня 2016 року.

Підозру в цьому тяжкому злочині отримали троє людей, дотичних до української армії і відомі у волонтерському середовищі. Це боєць сил Спеціальних операцій ЗСУ і рок-музикант Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугар і дитячий лікар та волонтер Юлія Кузьменко.

Андрій Антоненко повернувся до війська. Так само вчинила обвинувачена Яна Дугар, Юлія Кузьменко займається волонтерством і допомагає фронту. Справа не була зупинена, хоч і суттєво загальмувала, вказує адвокат. Причина навіть не так в мобілізації підсудних, як у відсутності присяжних і захисників. Так, одна з присяжних через війну виїхала з України, ще один був мобілізований до Нацгвардії. Слід зазначити, що справу про вбивство Шеремета розглядає колегія у складі двох суддів і трьох присяжних. Вибулих можуть замінити двоє запасних присяжних.

«Торнадо» повертається

Створений навесні 2014 року український добровольчий підрозділ «Торнадо» зажив поганої слави.

Ця спецрота, сформована при міністерстві внутрішніх справ, стала прихистком для більшості ексбійців батальйону «Шахтарськ», розформованого через масові свідчення про мародерство в зоні антитерористичної операції на Донбасі.

Ця ж доля в 2015 році спіткала і його наступника – «Торнадо». Підрозділ ліквідували, а 12 його бійців потрапили під слідство за звинуваченнями у тяжких злочинах. Серед них – пограбування цивільного населення, катування, викрадення і створення незаконного формування.

В квітні 2017 року всі «торнадівці» були визнані винуватими. Зокрема, командир роти Руслан Онищенко отримав 11 років тюрми. Вже перебуваючи під вартою ексучасники АТО отримали нове обвинувачення. Їм інкримінували вчинення бунту в Лук'янівському слідчому ізоляторі і напад на правоохоронців. Але наразі усі «торнадівці» на свободі. Принаймні троє звільнених ув'язнених вже воюють на фронті.

Є й інші фігуранти гучних кримінальних справ, які мають військовий досвід і також відправились з в'язниці на фронт. Зокрема, відомо про ексучасника АТО Сергія Торбіна (позивний «Опер») і його побратимів, які були засуджені за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Її 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. Дівчина померла у лікарні через три місяці.

До початку повномасштабного російського вторгнення в Україні за ґратами було приблизно 50 тис. в'язнів, ще десятки тисяч перебували під слідством. Для участі у війні звільнили менш як один відсоток і то, тих, хто вже мав досвід в бойових діях.

Звичайних «кримінальників» на свободу відпускати влада не забажала. На відміну від Росії.

Нагадаємо, розвідка США з’ясувала, ким Росія збирається заповнити дефіцит солдатів.