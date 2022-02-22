Росія намагається організувати заколоти в українських тюрмах

Міністр закликав не реагувати емоційно на відосики та протести біля в‘язниць

Російська Федерація намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні. Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, свої заколоти РФ хоче проштовхнути через зв'язки у злочинному світі.

«За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць. Все буде ок», – зазначив міністр.

До слова, 21 лютого біля Одеського СІЗО на Люстдорфській дорозі вже відбулась акція протесту за участі сотні людей.

фото: Суспільне

Учасники мітингу заявили, що вони протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених.

Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.

Додамо, що сьогодні Мін'юст направив до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією «ЛДНР».

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