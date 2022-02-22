Росія намагається організувати заколоти в українських тюрмах
Міністр закликав не реагувати емоційно на відосики та протести біля в‘язниць
Російська Федерація намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні. Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, свої заколоти РФ хоче проштовхнути через зв'язки у злочинному світі.
«За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць. Все буде ок», – зазначив міністр.
До слова, 21 лютого біля Одеського СІЗО на Люстдорфській дорозі вже відбулась акція протесту за участі сотні людей.
Учасники мітингу заявили, що вони протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених.
Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.
Додамо, що сьогодні Мін'юст направив до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією «ЛДНР».