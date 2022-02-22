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    Кримінал

    Росія намагається організувати заколоти в українських тюрмах

    Лук'янівське СІЗО у центрі Києва&nbsp; - Росія намагається організувати заколоти в українських тюрмах
    Лук'янівське СІЗО у центрі Києва 
    фото: iPress.ua

    Міністр закликав не реагувати емоційно на відосики та протести біля в‘язниць

    Російська Федерація намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні. Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, свої заколоти РФ хоче проштовхнути через зв'язки у злочинному світі.

    «За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць. Все буде ок», – зазначив міністр.

    До слова, 21 лютого біля Одеського СІЗО на Люстдорфській дорозі вже відбулась акція протесту за участі сотні людей.

    фото: Суспільне

    фото: Суспільне

    Учасники мітингу заявили, що вони протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених.

    Раніше, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.

    Додамо, що сьогодні Мін'юст направив до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією «ЛДНР».

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    Теги: Росія міністр СІЗО протест в'язниця Денис Малюська
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    Росія намагається організувати заколоти в українських тюрмах