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    Події в Україні

    Стало відомо, скількох українців Росія незаконно утримує в тюрмах

    Серед викрадених Росією українців є волонтери, активісти, журналісти, священики, депутати, голови ОТГ та старости - Стало відомо, скількох українців Росія незаконно утримує в тюрмах
    Серед викрадених Росією українців є волонтери, активісти, журналісти, священики, депутати, голови ОТГ та старости
    фото з відкритих джерел

    Росія відмовлялася визнавати, що утримує в полоні українських жінок

    Росія незаконно утримує у в'язницях 1,5 тис. цивільних українців, а визнає, що тримає у полоні лише 120 цивільних. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

    «У нас понад 1,5 тис. цивільних на сьогодні у російських в'язницях. Вони сидять у Ростові, Курську, вони сидять у СІЗО, і вони сидять як військовополонені, хоча не повинні бути бранцями. Вони не інтерновані, у них немає статусу за міжнародним гуманітарному праву, і їх мали б відпустити», – написала Верещук.

    Серед викрадених Росією українських громадянських є волонтери, активісти, журналісти, священики, депутати місцевих рад, голови ОТГ та старости, які вже перебувають у полоні 70-80, а деякі й більше 100 днів.

    Верещук наголосила, що Росія відмовлялася визнавати, що утримує в полоні українських жінок – як цивільних, так і військовослужбовців.

    Згідно з Женевськими конвенціями, полонених військовослужбовців можна обміняти, але положення конвенцій не поширюються на цивільне населення. Відповідно, механізму повернення полоненого цивільного населення немає.

    Раніше повідомлялося, що від повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн осіб, з них понад 300 тисяч – дітей.

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    Теги: росія окупанти війна СІЗО Україна населення окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Стало відомо, скількох українців Росія незаконно утримує в тюрмах