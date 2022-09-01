Розвідка США з’ясувала, ким Росія збирається заповнити дефіцит солдатів

Розвідка США розповіла про головну проблему РФ у війні проти України

Російська загарбницька армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ. Про це повідомляє CNN.

Ця інформація ґрунтується на даних розвідки США, ступінь секретності яких нещодавно була знижена. Її підтвердили телекомпанії два співробітники американської адміністрації.

«Ми вважаємо, що російське міноборони намагається заповнити цей дефіцит, набираючи військовослужбовців-контрактників, спонукаючи солдатів, що отримали поранення, знову повернутися на поле бою, наймаючи співробітників з приватних охоронних компаній і виплачуючи бонуси призовникам», – розповів неназваний американський чиновник.

Чиновники також заявили, що США мають «достовірну інформацію» про те, що міноборони Росії, «імовірно, почне» вербувати засуджених злочинців в Україну «в обмін на помилування та фінансову компенсацію».

Як і в попередніх випадках з розсекреченими даними, співрозмовники телекомпанії не надали додаткової інформації про те, на чому ґрунтуються подібні висновки.

Як повідомлялося, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Російські загарбники планують укріпити оборону Криму мобілізованими з Москви, Пітеру та строковиками.