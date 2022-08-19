Як власник «Вагнера» вербує в'язнів для війни в Україні: розслідування

Перевагу в «кадрах» надають тим, хто вже вбивав

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях, пропонуючи звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні. Про це The Insider розповіли самі засуджені. За їхніми словами, Пригожин не приховує, що вербування карних злочинців для війни санкціонував особисто Володимир Путін (так це чи ні, але Федеральна служба виконання покарань Росії надає «путінському кухареві» повне сприяння у його спілкуванні з зеками на території колоній).

Пригожин розповідає ув'язненим, що «представляє організоване злочинне угруповання, що допомагає армії Росії», обіцяє зекам від 100 до 230 тис. рублів на місяць, віддаючи перевагу засудженим за вбивство.

Ось що розповідають про вербуванні російські ув'язнені.

«500 людей пішли записуватись, відібрали лише 100»

Геннадій, ув'язнений у Брянській області (тут і далі імена змінені):

«У двадцятих числах липня до нас у колонію приїхав Пригожин зі своїми людьми. Їм виділили шість чи сім кабінетів, по двоє людей вони сиділи та розмовляли з ув'язненими. Я тоді не знав, хто це. Дивлюся – нормальний мужик. Беруть лише таких, що не бояться, та адекватних. Не беруть ґвалтівників та «ображених». Розмовляють дуже чемно, жодних претензій до них немає. Мене запитали: «Навіщо тобі це треба?», а я кажу: «Я дивився, як Зеленський випустив ось цих зеків, які з людей знущаються. Я поїду їх мочити. Мені не цікаві Путіни та Зеленські, війна є війна. А ті, хто знущається з жінок і дітей, – я їх бомбитиму». Вони почитали справу, кажуть: «Пройдеш поліграф і поїдеш».

Після розмови підписується папірець про нерозголошення процес звільнення та добровільну згоду на участь у військовій операції в Україні. Обіцяли контракт, щомісячні виплати (230 тис. рублів на місяць), зняття всіх судимостей після пів року участі у спецоперації. Але вербувальники одразу кажуть, що зі 100% приблизно 80% не повернуться: «Я думаю, що рідним допоможуть, бо малоймовірно, що ми приїдемо назад. У мене і дружина, і дитина, якій шість років, і це моє рішення: «Виживу – отже, виживу, щось у житті зміниться, ще й грошей дадуть».

«Люди із ПВК Вагнера не розповідають, що відбувається на Україні. Але я знаю приблизно, бо спілкуюсь із ув'язненими з інших колоній. Наприклад, з пітерської колонії 50 людей зібрали і в якесь українське селище закинули, де було 300 з лишком нацистів. Вони вирізали за ніч усіх цих нацистів, і загинули лише троє, 47 тому повернулися...

Планується, що з дня на день нас відвезуть на аеродром поблизу кордону з Україною. Там переодягнемося в «зеленку», два тижні піде на інструктаж, а потім на вертоліт і перетинаємо кордон. У моїй колонії багато хто поїде. Майже 500 людей пішло записуватись, відібрали лише 240. Потім ще когось відсіяли після поліграфа. У результаті їдуть близько 100 людей.

Я ладен не повернутися. Маю певну мету з приводу нацистів – я хоч одного-п'ять-десять заберу з собою на той світ. Я знаю, що вони вже півтори тисячі з таборів зібрали – і Архангельськ, і Брянськ, і Ярославль, Рязань, Пітер. Ми боїмося лише одного, що нас туди не візьмуть. Ми боїмося лише одного – що нас не візьмуть туди У нас стільки ненависті, що реально боїмося не потрапити туди і не виконати свій обов'язок».

«При владі реально стоять бандити і що їм пох** на всякі правозахисні організації»

Іван, співробітник колонії суворого режиму в Тульській області

24 липня до нас у колонію приїжджав бос ПВК Вагнера, сам Пригожин. За командою начальника установи зібрали весь контингент на плацу, і він почав розповідати про війну (саме так він і говорив), про регулярну армію, що слабшає, яка не справляється, про спокуту провини кров'ю. Обіцяв зарплату в 100 тис. рублів та премії в 100 тис. за виконання завдань. Говорив про помилування за шість місяців від Путіна. Якщо вб'ють, рідним перерахують 5 млн рублів. Що в нього наказ із грифом «цілком таємно» від президента використовувати всі можливі ресурси.

Свою організацію він називав організованим злочинним угрупуванням і багато говорив про переваги участі у війні саме через них.

«Чесно, я думав, що це сон, якийсь сюрреалізм. Людина, у якої зірка героя Росії приколота на футболку, чіткою російською мовою розповіла все, що відбувається в нашій країні. Що при владі реально стоять бандити і що їм пох** на всякі правозахисні організації на кшталт «Gulagu.net» чи «Комітет солдатських матерів». Розповів про втрати у бойових діях: буде 10-15% убитих, 15-20% поранених. Казав, що їм не потрібне гарматне м'ясо, а потрібні бійці, які боротимуться».

Записуватися пішли приблизно 300 осіб із 1300 покарань, що відбувають тут. І ще страшно те, що, за інформацією того, хто супроводжував, наступного разу вони приїдуть і забиратиму вже не за згодою, а за списками.

«Перевага віддавали тим, кому вже доводилося вбивати»

Сергій, ув'язнений в Брянській області

Викликали на поліграф, на співбесіду, питали, чи маємо в Україні родичі. Запитували, чи доводилося вбивати. Перевагу віддавали 105-й та 111-й статтям (Вбивство та навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю). Із 400 осіб відібрали 150. Я пройшов усе, комісію пройшов, але на останній стадії приїжджали співробітники ФСБ, і через наколки я не пройшов, бо в мене наколота свастика. Я думаю, що збирали тих, кому вже втрачати нічого в житті, але мені не пощастило.

«Я дуже хотів поїхати. У мене ні батьківщини, ні прапора, ні сім'ї, хату в мене відібрали. Що мені тут робити? Я вийду за три роки і що? Хотілося б раніше вийти. Але зараз я почав трохи радіти з того, що мене не взяли. Я спілкувався з людьми на волі, вони кажуть, що ніхто жодних виплат у результаті не отримує – сім'ї досі чекають на компенсацію за загиблих на війні родичів. Якщо чесно, там м'ясорубка, просто фарш. По телевізору показують одне, а насправді все, напевно, зовсім інакше. Ще мене насторожує, що набрали переважно хворих на ВІЛ, а от здорових, як я, не взяли».

«Він нам сказав: ми організована злочинна група, яка допомагає армії Росії»

Олексій, ув'язнений в ІЧ-4 в Тульській області

Євген Пригожин прилітав на військовому гелікоптері. Казав, що нібито після шести місяців війни з нас знімуть судимість. А якщо у в'язнів громадянство іншої країни, вони зможуть після участі у військових діях здобути громадянство Росії. Нібито сам Путін йому дав добро забирати будь-кого, хто підходить за фізичними даними. Спочатку вони добровольців відправляють до таборів Ростовської області, там вони проходять 20-денну підготовку, яка має досить жорсткий вигляд: дається три години на сон, година на харчування (три рази по 20 хв) і 20 годин самої підготовки. Потім їх ділять на групи по 12 осіб та відправляють на передову.

«Навчені досвідчені найманці йдуть у другій лінії за добровольцями, нібито прикриваючи їх».

«Ми ж живемо в Росії, я хотів послужити країні»

Олександр, укладений у Брянській області

«Коли я вперше прийшов на співбесіду, в кабінеті сидів лисий чоловік із зіркою та співробітники у чорному, ФСБшники. Він каже: «Воювати хочеш?». «Так» «Нам придатний». Написав там щось у ноутбуці та каже: «Йди». Детектор брехні я навіть не проходив. Ще питали: «Наркоман?». – Ні, тільки випиваю. Обіцяли, що повоюємо пів року і вийдемо на волю, якщо повернемось. Обіцяли, що повоюємо півроку і вийдемо на волю, якщо повернемося. У мене 105 стаття, вбивство. Я повністю підходив, але пізніше до мене підійшли і сказали, що не поїду на війну. Я хотів воювати, звільняти всіх мирних цивільних. Вони ж їх там убивають, ці українці. Мені це не подобається. Я така людина. Ми ж живемо в Росії, я хотів послужити країні. Мені було прикро, що мене лишили тут».

Нагадаємо, приватна військова компанія (ПВК) «Вагнера» вже завербувала понад тисячу ув'язнених щонайменше у 17 російських колоніях для відправлення на війну проти України.

Як відомо, в армії російських окупантів почали воювати проти України в'язні тюрем РФ.