Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ

Білорусь може зосередити живу силу на кордоні з Україною

Ризик російського наступу з Білорусі на північ України залишається низьким, незважаючи на попередження одного з відомих українських чиновників 20 жовтня про те, що ризик російського наступу з Білорусі зростає. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов заявив, що російські війська можуть атакувати північно-західну Україну, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів.

«Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці, враховуючи, що російські сили не мають спроможності навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною. Автомобільна та залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, тому російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські матеріально-технічні лінії», – зазначили аналітики.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 20 жовтня підтвердив оцінку ISW, що Білорусь може зосередити живу силу на кордоні, щоб закріпити українські сили на півночі України та запобігти їхньому розгортанню в районі активної операції на півдні та сході України.

Ключові висновки ISW за 20 жовтня:

Росія, ймовірно, продовжує готуватися до атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС.

Російські війська, ймовірно, створюють умови для виведення військових та окупаційних елементів із західного берега річки Дніпро в очікуванні неминучого наступу України.

20 жовтня Білий дім підтвердив, що іранські військові перебувають в окупованому Росією Криму, щоб допомогти російським силам у здійсненні атак безпілотників на українських цивільних та цивільну інфраструктуру.

Іран надає військову підтримку російським силам в Україні, незважаючи на нові міжнародні санкції, ймовірно, частково через те, що іранські лідери вважають, що їм потрібна допомога Москви, щоб змінити світовий порядок під проводом США.

Російські джерела продовжували стверджувати, що російські війська консолідують обмежені відвойовані позиції на північному сході Харківської області 20 жовтня, незважаючи на українські повідомлення про те, що Україна звільнила всю Харківську область, крім 1,8% території.

Російські джерела повідомили, що українські війська просунулися на півночі Херсонської області, оскільки українські сили продовжували свою кампанію блокування.

Російські війська продовжували штурмувати Донецьку область, але російські джерела суперечили їхнім твердженням про контроль над Бахмутом. Ймовірно, російські війська продовжують фальсифікувати заяви про просування в районі Бахмута, щоб представити себе такими, що досягають успіхів принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України.

Російські регіональні уряди та міністерство оборони Росії продовжують звинувачувати один одного у провалах військового управління.

Як повідомлялося, на військовому аеродромі «Зябрівка» під Гомелем (Білорусь), що біля кордону з Україною, побільшало російської техніки та військ.