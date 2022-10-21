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Чому Росія не воює із ЗСУ дронами-камікадзе: пояснення експертів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому Росія не воює із ЗСУ дронами-камікадзе: пояснення експертів
Військові більш мобільні та замасковані
фото з відкритих джерел

Росія намагається налякати мирних жителів України

Американські експерти проаналізували атаки іранських дронів-камікадзе «Шахед-136» по цивільних об'єктах України та заявили, що країна-агресор Росія не використовує дані безпілотники для ударів по Збройних силах тому, що їхнє призначення – налякати мирних жителів. Спеціалісти назвали це новою фазою війни.

Відповідну статтю опублікував «Голос Америки», вивчивши Twitter-майданчик Атлантичної Ради. Фахівці заявили, що заздалегідь виявити «мопеди» важко, але люди часто бачать їх перед вибухом. І цей процес уже є досить страшним.

«Путін направив удари насамперед на громадянське населення у спробі його залякати. Схоже, атаки мають прямо протилежний ефект: Путін фактично додав волі українцям до перемоги нової інтенсивності. І я думаю, що він зробив це, бо не в змозі використати безпілотники проти українських військових», – заявив генерал у відставці Марк Хертлінг.

Експерти назвали дрони марними в суто військовому відношенні. За їхніми словами, цей низькошвидкісний примітивний боєприпас, що барражує, навіть не має відеокамери. Наведення здійснюється через низькоточну інерційну систему та високоточні супутникові GPS та GLONASS за заздалегідь введеними координатами цілі. Це означає, що він може застосовуватися тільки по давно і добре відомих стаціонарних об'єктах, таких як цивільні. З військовими виникають проблеми, оскільки вони більш мобільні та замасковані. Крім того, Росія переважно не в змозі забезпечити оперативну розвідку.

«Росіяни не здатні ефективно виявляти українські військові цілі, тому що українці добре справляються зі своєю оперативною безпекою і швидко просуваються вперед. Залишається випускати дрони по несекретних великих статичних об'єктах. Крім того, це говорить про те, що в російських збройних силах закінчуються високоточні боєприпаси, і їм доводиться покладатися на закупівлі в інших урядів», – додав Хертлінг.

Відзначимо, що поліція та військові просять українців не намагатися самотужки збивати іранські дрони-каміказде Shahed-136, якими Росія атакує українські міста. Речниця Нацполіції Оксана Блищик зазначила, що українці під час оголошення повітряної тривоги мають перебувати в укриттях.

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Теги: ЗСУ росія війна

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