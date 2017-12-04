  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українські юристи запустили бота для складання контрактів з IT-компаніями

    Бот безкоштовно надає консультації, але складання договорів —платне
    Компанії Axon Partners і Bot & Partners створили бота, який вміє генерувати договори для IT-компаній. Він працює у Facebook і Telegram, його алгоритми скрізь однакові, пише AIN.ua. Чат-бота юристи створили самостійно, без допомоги програмістів, на mindmap-платформі Андрія Хорсева і Олексія Іванкіна storytelling.bot. Такого бота
    • Сьогодні, 02:56
    • Розсилка

    Бот безкоштовно надає консультації, але складання договорів —платне

    Компанії Axon Partners і Bot & Partners створили бота, який вміє генерувати договори для IT-компаній.

    Він працює у Facebook і Telegram, його алгоритми скрізь однакові, пише AIN.ua.

    Чат-бота юристи створили самостійно, без допомоги програмістів, на mindmap-платформі Андрія Хорсева і Олексія Іванкіна storytelling.bot.

    Такого бота вирішили створити в Axon Partners: до компанії часто зверталися з проханням продати стандартний шаблон документа. Фахівці вирішили, що бот буде компромісним рішенням у цій ситуації.

    Бот безкоштовно надає консультації, але складання договорів —платне.

    На даний момент доступна функція складання договору з програмістом на розробку.

    Щоб отримати шаблон договору, користувач відповідає на питання бота, а в результаті отримує готовий документ і договір про нерозголошення (NDA). NDA генерується безкоштовно, складання договору з програмістом коштує $ 20.

    Обидва документи складаються українською мовою, відповідно до українського законодавства.

    документи Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ