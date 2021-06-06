Українських торговців людьми затримали у Чехії

Четверо мешканців Закарпатської області налагодили канал поставки дешевої робочої сили

Чотирьох громадян України затримано внаслідок масштабної операції спецслужб у Чехії. Як повідомляє Idnes.cz, мешканців Закарпатської області звинувачують у тому, що вони постачали в країну нелегально дешеву робочу силу з України.

Повідомляється, що спецоперація під кодовою назвою «Кличко» стала однією з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки. У ній взяли участь майже сто поліцейських і більше п'ятдесяти співробітників митниці.

«Ми затримали головного члена банди, який називає себе начальником, члена його сім'ї і ще двох осіб, які перевозили робітників в Чеську Республіку», – сказав слідчий Ондржей Старий.

Банда складалася з групи багатих українців із Закарпатської області. Вони шукали роботу для українців по всій Чехії. Найманці не мали дозволу на роботу і їздили до країни за туристичними візами. В країну вони заїжджали з Угорщини, Словаччини, Польщі.

Українці виконували брудну роботу на фермах і отримувати невеликі суми грошей. Повідомляється, що цього заробітку найманцям вистачало на утримання сімей в Україні, тому вони залишилися задоволені.

«Боси знімали залишок грошей в менших кількостях з декількох банкоматів і через створені компанії, зареєстровані в Празі, розподіляли їх по фіктивних рахунках, завжди на суму до 10 000 крон. Збиток, нанесений з січня 2018 року по квітень 2020 року, склав майже 41 мільйон крон», – йдеться в повідомленні.

Вік затриманих від 34 до 43 років. Українців звинуватили в ухиленні від податків. Їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

Раніше стало відомо про те, що Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу так званого реабілітаційного центру, розташованого в одному з міст Херсонської області. У ньому люди перебували в трудовому рабстві.