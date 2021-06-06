  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українських торговців людьми затримали у Чехії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В операції &laquo;Кличко&raquo; було задіяно сто поліцейських та 50 працівників митниці - Українських торговців людьми затримали у Чехії
    В операції «Кличко» було задіяно сто поліцейських та 50 працівників митниці
    Фото: idnes.cz

    Четверо мешканців Закарпатської області налагодили канал поставки дешевої робочої сили

    Чотирьох громадян України затримано внаслідок масштабної операції спецслужб у Чехії. Як повідомляє Idnes.cz, мешканців Закарпатської області звинувачують у тому, що вони постачали в країну нелегально дешеву робочу силу з України.

    Повідомляється, що спецоперація під кодовою назвою «Кличко» стала однією з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки. У ній взяли участь майже сто поліцейських і більше п'ятдесяти співробітників митниці.

    «Ми затримали головного члена банди, який називає себе начальником, члена його сім'ї і ще двох осіб, які перевозили робітників в Чеську Республіку», – сказав слідчий Ондржей Старий.

    Банда складалася з групи багатих українців із Закарпатської області. Вони шукали роботу для українців по всій Чехії. Найманці не мали дозволу на роботу і їздили до країни за туристичними візами. В країну вони заїжджали з Угорщини, Словаччини, Польщі.

    Українці виконували брудну роботу на фермах і отримувати невеликі суми грошей. Повідомляється, що цього заробітку найманцям вистачало на утримання сімей в Україні, тому вони залишилися задоволені.

    «Боси знімали залишок грошей в менших кількостях з декількох банкоматів і через створені компанії, зареєстровані в Празі, розподіляли їх по фіктивних рахунках, завжди на суму до 10 000 крон. Збиток, нанесений з січня 2018 року по квітень 2020 року, склав майже 41 мільйон крон», – йдеться в повідомленні.

    Вік затриманих від 34 до 43 років. Українців звинуватили в ухиленні від податків. Їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

    Раніше стало відомо про те, що Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу так званого реабілітаційного центру, розташованого в одному з міст Херсонської області. У ньому люди перебували в трудовому рабстві.

    Читайте також: У Києві процвітає торгівля людьми: лише за місяць зафіксовано 30 фактів

    Теги: банда Закарпаття торгівля Чехія українці торгівля людьми вік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українських торговців людьми затримали у Чехії