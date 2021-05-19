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    На Харківщині майже 80 осіб утримували у трудовому рабстві

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    У Херсонській області майже 80 осіб утримували у трудовому рабстві в &laquo;реабілітаційному центрі&raquo; - На Харківщині майже 80 осіб утримували у трудовому рабстві
    У Херсонській області майже 80 осіб утримували у трудовому рабстві в «реабілітаційному центрі»
    Фото: СБУ

    «Пацієнтів» залучали до господарських робіт на будівництві і по господарству

    Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу так званого реабілітаційного центру, розташованого в одному з міст Херсонської області. У ньому люди перебували в трудовому рабстві. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За інформацією спецслужб, керівником такого центру був пастир однієї з місцевих церков.

    «За наявною інформацією, він має стійкі зв'язки з колегою, який живе на території тимчасово окупованого Криму», - йдеться в повідомленні.

    Пастир разом зі своїм спільником заманював алко- і наркозалежних громадян нібито на курс лікування і реабілітації. Замість медичної і психологічної терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що в так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, зокрема з окупованого Криму.

    «Пацієнтів» залучали до господарських робіт на будівництві і по господарству. Керівник церкви мав в місті власний цех по ремонту меблів, де також працювали люди, які виконували чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну роботу, зловмисники привласнювали.

    В ході обшуків на території «реабілітаційного центру» правоохоронці вилучили документацію на осіб, що проходили «лікування»; списки «хворих»; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.

    В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Цією статтею передбачено покарання - позбавлення волі на термін до 12 років.

    Теги: СБУ торгівля гроші торгівля людьми
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    На Харківщині майже 80 осіб утримували у трудовому рабстві