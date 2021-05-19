На Харківщині майже 80 осіб утримували у трудовому рабстві

У Херсонській області майже 80 осіб утримували у трудовому рабстві в «реабілітаційному центрі»

«Пацієнтів» залучали до господарських робіт на будівництві і по господарству

Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу так званого реабілітаційного центру, розташованого в одному з міст Херсонської області. У ньому люди перебували в трудовому рабстві. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужб, керівником такого центру був пастир однієї з місцевих церков.

«За наявною інформацією, він має стійкі зв'язки з колегою, який живе на території тимчасово окупованого Криму», - йдеться в повідомленні.

Пастир разом зі своїм спільником заманював алко- і наркозалежних громадян нібито на курс лікування і реабілітації. Замість медичної і психологічної терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що в так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, зокрема з окупованого Криму.

«Пацієнтів» залучали до господарських робіт на будівництві і по господарству. Керівник церкви мав в місті власний цех по ремонту меблів, де також працювали люди, які виконували чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну роботу, зловмисники привласнювали.

В ході обшуків на території «реабілітаційного центру» правоохоронці вилучили документацію на осіб, що проходили «лікування»; списки «хворих»; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Цією статтею передбачено покарання - позбавлення волі на термін до 12 років.