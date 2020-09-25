ПДВ-переполох. Чому аграрії злякались зниження податку законотворчість

ПДВ 20% чи 14% – ось у чому питання

Зниження ПДВ не означає, що фермери менше платитимуть до бюджету. І ось чому…

Минулого тижня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про зниження податку на додану вартість для окремих видів сільгосппродукції.

Документ передбачає зниження ставки з 20% до 14%. Але такі зовні позитивні новації викликали неоднозначну реакцію у представників агропромислового комплексу. Можна навіть сказати, що думки кардинально розділилися: хтось вважає зниження ПДВ великим благом, а хтось – зовсім навпаки.

Продукція, для якої повинен бути знижений ПДВ Велика рогата худоба

Свині

Молоко

Пшениця

Жито

Ячмінь

Овес

Кукурудза

Соєві боби

Насіння льону

Насіння ріпаку

Насіння соняшника

Цукровий буряк За даними законопроєкту №3656 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції»

Рівняємось на Захід

Законопроект №3656 був зареєстрований у Верховній Раді 15 червня 2020 року. Тоді ж відразу серед аграріїв знайшлись його прихильники. Вони виступили із закликом до парламенту підтримати цю ініціативу.

Фермери нагадували, що після скасування в 2017 році спеціального режиму сплати ПДВ податкове навантаження суттєво зросло, що призвело до зменшення оборотних коштів виробників. А зниження ПДВ дозволить скоротити витрати і направити додаткові кошти на оновлення техніки і розвиток господарств.

Прихильники ініціативи зниження ПДВ, вказували, що в країнах ЄС не лише дотують сільське господарство, там ще й ПДВ невисокий. Так, в Німеччині ставка для агровиробників знижена з 19% до 16%. У Латвії в рамках підтримки фермерства ПДВ на фрукти та овочі в 2018 року знижений з 21% до 5%. І з тих пір кількість платників податків у галузі зросло на 6%, а середня зарплата працівників досягла 574 євро, додавши 14%.

ПДВ на яблука і груші, головні фрукти Латвії, був знижений учетверо (lv.baltnews.com)

«При прийнятті закону буде знижено податкове навантаження на виробників сільськогосподарської продукції, що дуже важливо зараз, з огляду на посуху на півдні і величезний недобір врожаю. А це оборотний капітал наших фермерів! Закон також унеможливить маніпуляції з податком, але ж від «скруток», липових відшкодувань ПДВ, держава щорічно втрачає від 5 до 7 млрд грн», – заявив співавтор законопроекту №3656, голова депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч.

Депутат додав, що бюджет від цих змін нічого не втрачає, адже товари, про які йде мова, не реалізуються кінцевому споживачу.

Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський, представляючи депутатам проєкт закону, вказав на такий позитив: зменшення податкового навантаження на виробників сільськогосподарської продукції дозволить зменшити вартість сировини для переробників такої продукції. Сольський також звернув увагу, що зниженні ставки ПДВ особливо важливе для операцій з зерном та олійними, адже вони йдуть переважно на експорт, відповідно знизиться й сума відшкодування ПДВ з бюджету експортерам таких товарів та продуктів їх переробки.

«Це буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності української агропродукції, ліквідації схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної частини економіки з тіні», – підтримав ідею і міністр економіки Ігор Петрашко.

Ризики нового закону

Втім, одночасно з’ясувалось, що не всі аграрії радій такіц ініціативі. Окремі профільні асоціації виявили низку проблем, з якими можуть зіткнутися виробники при впровадженні норми про зниження ПДВ до 14%.

Як вказують в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», в довгостроковій перспективі аграрії, які займаються вирощуванням і виробництвом зазначеної в законопроєкті сировини і активно оновлюють основні фонди (купують сільгосптехніку, будують елеватори), при зниженні ставки ПДВ не зможуть відшкодувати інвестиційний кредит – вкладення в основний капітал і матеріально-виробничі запаси. А це суттєво збільшить терміни окупності проєктів і негативно вплине на інвестиційну привабливість аграрного сектора.

Крім того, як вважають в Українському клубі аграрного бізнесу, зниження ПДВ на сільгосппродукцію, яка є сировиною для переробки, не приведе до поліпшення фінансового стану виробників цієї сировини. Більш того, таке рішення лише погіршить ситуацію. І ось чому…

Як приклад. У фермера є 100 тонн сої. При ПДВ 20% її ціна сьогодні становить 13,2 тис. грн за тонну. Продав він свою сою за 1,32 млн грн, і купив за виручені гроші умовні нову сівалку або трактор. А при зменшенні ставки ПДВ до 14% соя здешевшає до 12,5 тис. грн за тонну, і в підсумку фермер отримує 1,25 млн грн. І тепер йому на купівлю сільгосптехніки треба знайти додаткові 70 тис. грн.

Президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса в коментарі «Главкому» пояєснює: є одна проблема – зниження ПДВ стосується тільки виробників сировини, а для того, хто виготовляє кінцевий продукт, податок як і раніше залишається 20%. «Якщо ми вже говоримо про західну практику, то повинний бути нерозривний ланцюжок ПДВ, а не так, як передбачається у нас», – пояснює експерт.

Виробники вже погрожують, що зниження ПДВ на молоко обернеться здорожчанням продукції, яка виробляється з нього (agro-yug.com.ua)

«Законопроект знижує ПДВ на низку продуктів, в тому числі і на незбиране молоко, але покажіть мені того товаровиробника, який знизить ціну на 6%. Тобто відбувається так, що ціна молока, яке заходить на переробку, зростає на ті самі 6%», – пояснює голова ради директорів «Союзу молочних підприємств України» Вадим Чагаровський.

На його думку, зниження ставки ПДВ, наприклад, на молоко з 20% до 14% у підсумку призведе до зростання собівартості кінцевої молочної продукції.

Ось такий парадокс.

На цю ж проблему звертає увагу голова фермерського господарства «Рубін» Олександр Незнарадько. «Зниження ПДВ не означає, що ми менше будемо платити в бюджет. Це не прямий податок, у фінансовій звітності вказується дохід без ПДВ. Але заробляти ми станемо менше. Ось я продав, умовно кажучи, десять тонн зерна, з податком 20%, отримав 12 тис грн. А з ПДВ 14% я отримав 11,4 тис грн, одним словом втратив 600 грн. Ми втрачаємо виручку. Якщо так справа піде, то щоб купити тонну добрива, мені доведеться брати кредит», – ділиться своїми тривогами від нової законодавчої ініціативи фермер.

Перекіс можна виправити

«При розробці законопроекту ми пропонували наскрізний рух ПДВ – однакове як на сировину, так і на продукти переробки. До нашої думки не прислухалися, і в даному випадку так, маємо перекіс: той, хто, наприклад, випікає хліб, отримають вхідний ПДВ 14%, а на виході – 20%. Але нічого такого критичного я в даному випадку не бачу», – зазначає в бесіді з «Главкомом» глава Аграрного союзу України Геннадій Новіков.

Він наводить ще один приклад: «Хліб, умовно, коштує десять гривень. У цій ціні сім гривень становить борошно або п'ять гривень – зерно. Зараз вартість тонни пшениці з ПДВ – 6 тис грн, при податку 14% вона буде мала б коштувати близько 5700. Переробник взагалі не постраждає, якщо не буде знижувати ціну на хліб. Але я ніколи не бачив, щоб у нас дешевшав хліб. Або ще якісь продукти. Це як з бензином: зростає ціна на нафту – паливо дорожчає. Нафта дешевшає – паливо все одно дорожчає».

А ось плюси нового законопроекту, як вважає Новіков, безперечні. Значно зменшиться сума відшкодування ПДВ з бюджету, i «скручування» будуть нецікаві. Тобто це певний удар по тіньовому ринку.

«Так, різниця між ПДВ для виробників сировини і кінцевою продукцією – це мінус, але незначний. І, тим більше, все це можна врегулювати, при підготовці документа до другого читання», – сподівається глава Аграрного союзу України.

Андрій Кузьмін, «Главком»