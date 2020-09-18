Міністр оборони наказав штрафувати українських військових за вогонь у відповідь (документ)
Міністерство оборони видало наказ про штрафи військовослужбовців 16 вересня
Міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати». Фото телеграми з наказом оприлюднив на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов.
За цими даними, наказ МОУ №330 було видано 16 вересня.
Бутусов пише, що отримав фотокопію наказу з військових частин, які дислокуються в зоні ООС.
Згідно з цим наказом, до порушень відносяться:
- вчинення військовослужбовцями військового адмінправопорушення або адмінправопорушення;
- наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;
- відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.
У коментарі в ефірі «Прямого каналу» Бутусов розповів, що у випадку таких порушень ідеться не про прямі штрафи, а про позбавлення частини щомісячної премії. Ця винагорода, відповідно до наказу, встановлена на рівні 5-18 тис. грн.
Відповідно до тексту наказу, командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:
- 75 % – у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;
- 67 % – у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);
- 50 % – у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;
- 33 % – у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);
- 25 % у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.
«Тобто премія видається армії під час війни, щоб вона не стріляла і не порушувала припинення вогню, а якщо військовослужбовець відкриває вогонь, в тому числі у відповідь, його можуть оштрафувати і позбавити премії!» – коментує журналіст.
Бутусов назвав наказ №330 «кроком до зради», який, до всього, тягне за собою корупцію. У таких умовах командирам буде невигідно реєструвати реальні порушення, пиятики тощо.
«Цей наказ – підстава притягнути до кримінальної відповідальності самого Тарана, президента Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Хомчака, якщо вони наважаться вимагати виконання зрадницьких вимог свого наказу, і якщо вони його негайно не скасують», – вважає військовий журналіст.
«Наказ суперечить Конституції України, законодавству, які вимагають захищати країну від агресора, такого антидержавного марення немає ні в одній країні НАТО», – заявив Юрій Бутусов.
Як повідомлялося, сьогодні, 18 вересня, російські окупанти від початку доби двічі обстріляли українських військових.
Також нагадаємо, що Росія ще перекинула на Донбас «Гради» і вагони з боєприпасами.