Міністр оборони наказав штрафувати українських військових за вогонь у відповідь (документ)



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Наказ міністра суперечить Конституції України, законодавству, які вимагають захищати країну від агресора, - Бутусов

Міністерство оборони видало наказ про штрафи військовослужбовців 16 вересня

Міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати». Фото телеграми з наказом оприлюднив на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов.

За цими даними, наказ МОУ №330 було видано 16 вересня.

Бутусов пише, що отримав фотокопію наказу з військових частин, які дислокуються в зоні ООС.

Згідно з цим наказом, до порушень відносяться:

вчинення військовослужбовцями військового адмінправопорушення або адмінправопорушення;

наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.

У коментарі в ефірі «Прямого каналу» Бутусов розповів, що у випадку таких порушень ідеться не про прямі штрафи, а про позбавлення частини щомісячної премії. Ця винагорода, відповідно до наказу, встановлена на рівні 5-18 тис. грн.

Відповідно до тексту наказу, командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:

75 % – у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;

67 % – у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50 % – у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;

33 % – у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25 % у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.

«Тобто премія видається армії під час війни, щоб вона не стріляла і не порушувала припинення вогню, а якщо військовослужбовець відкриває вогонь, в тому числі у відповідь, його можуть оштрафувати і позбавити премії!» – коментує журналіст.

Бутусов назвав наказ №330 «кроком до зради», який, до всього, тягне за собою корупцію. У таких умовах командирам буде невигідно реєструвати реальні порушення, пиятики тощо.

«Цей наказ – підстава притягнути до кримінальної відповідальності самого Тарана, президента Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Хомчака, якщо вони наважаться вимагати виконання зрадницьких вимог свого наказу, і якщо вони його негайно не скасують», – вважає військовий журналіст.

«Наказ суперечить Конституції України, законодавству, які вимагають захищати країну від агресора, такого антидержавного марення немає ні в одній країні НАТО», – заявив Юрій Бутусов.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 вересня, російські окупанти від початку доби двічі обстріляли українських військових.

Також нагадаємо, що Росія ще перекинула на Донбас «Гради» і вагони з боєприпасами.