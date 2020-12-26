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    На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Долю книг вирішуватимуть компетентні органи</p> - На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)

    Долю книг вирішуватимуть компетентні органи

    Фото: Державна прикордонна служба

    Мешканець Харкова віз до країни-агресора 275 книг і турбіну до трактора

    Військовослужбовці відділу «Веселе» Харківського прикордонного загону не допустили незаконного переміщення до РФ художньої літератури та запчастин до тракторів.

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    На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)
    На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)
    На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)
    На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)
    На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)
    На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)

    Як повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook, прикордонний наряд неподалік населеного пункту Борисівка (Харківська обл.) зупинив для перевірки "ВАЗ-2121". В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг і запасні частини для тракторів.

    Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодилися незаконно перемістити з України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та турбіну до трактора. Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по $200 кожному.

    На харків’ян складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.

    Книги, попередньо оцінені у 80 тис гривень, і запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.

    Як повідомлялося учора, прикордонником вдалося викрити контрабандне ввезення в Україну техніки та брендового одягу вартістю 40 млн гривень під виглядом штучних новорічних ялинок.

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    Теги: МВС СБУ контрабанда книги
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