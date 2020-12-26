На російській ділянці кордону митники затримали «Гаррі Поттера» (фото)

Мешканець Харкова віз до країни-агресора 275 книг і турбіну до трактора

Військовослужбовці відділу «Веселе» Харківського прикордонного загону не допустили незаконного переміщення до РФ художньої літератури та запчастин до тракторів.

Як повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook, прикордонний наряд неподалік населеного пункту Борисівка (Харківська обл.) зупинив для перевірки "ВАЗ-2121". В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг і запасні частини для тракторів.

Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодилися незаконно перемістити з України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та турбіну до трактора. Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по $200 кожному.

На харків’ян складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.

Книги, попередньо оцінені у 80 тис гривень, і запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.

Як повідомлялося учора, прикордонником вдалося викрити контрабандне ввезення в Україну техніки та брендового одягу вартістю 40 млн гривень під виглядом штучних новорічних ялинок.