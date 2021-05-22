Ганна Герман розповіла паломниці-Марченко, як її принизили у Єрусалимі

Соратницю Януковича не пустили до гробу Господнього

Колишня соратниця Януковича Ганна Герман стала гостею чергової серії пропагандистського фільму Оксани Марченко «Паломниця».

Так, телеведуча-мільярдерка і кума Володимира Путіна стверджує, що до інтерв’ю вони з Ганною Герман не були особисто знайомі, бачили одна одну лише по телевізору, інколи на службі в Лаврі. «Але я завжди ставилася до неї із великою повагою», – запевнила Марченко.

У фільмі також ідеться про те, що Ганна Герман втратила двох синів – молодший, Роман, загинув у автокатастрофі, а старший, Микола, за якийсь час раптово помер. Однак такі життєві перипетії «не похитнули її віру», каже Марченко.

Ганна Герман же розповіла, як її принизили у Єрусалимі.

– Була в Єрусалимі і стояла в черзі до гробу Господнього, черга була дуже велика, бо це було перед святом. І коли вже надійшла моя черга, ішла жінка, африканка, із маленькою дитинкою у руках. І вона хотіла без черги пройти, бо з тою дитинкою стояти. Я кажу: «Слухайте, ідіть переді мною». А монах, який там керує, каже: «А тепер іди у самий кінець і стій ще раз, тому що не ти тут урядуєш, а я». І знаєте, телебачення часом робить із нами погану справу, нас часто пізнають. У тій черзі були якісь люди з України і з Росії може. І я почула таку фразу: «Бачиш, тої януковички навіть до гробу Господнього не пускають». Спочатку заболіло, але чим більше я стояла у тій черзі, стояла і молилася, і я починала розуміти, яке то велике щастя для мене, що хтось тут, на Голгофі по суті, де помирав Христос, дав мені маленьку краплину страждання і приниження із тих великих страждань, яких він тут зазнав, – сказала Ганна Герман.

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні.

Раніше дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Крім того, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує окупацію Криму, й досі «народний артист України». Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що позбавити звання можна, однак це матиме негативні наслідки.

Як відомо,13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.

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