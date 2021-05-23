Звинувачений в домаганнях актор Кевін Спейсі повертається в кіно

Франко Неро заявив, що був би щасливий знову побачити Спейсі на знімальному майданчику

Американський актор, зірка серіалу «Картковий будиночок» Кевін Спейсі повернеться в кінематограф, щоб зіграти детектива, який розслідує помилкову справу про педофілію. У картині «Людина, яка привернула Бога» (L’uomo che Desgnò) також зніметься відома британська актриса Ванесса Редгрейв, а її чоловік Франко Неро стане режисером картини і теж виконає одну з ролей, повідомляє Daily Mail.

Відомо, що Неро зіграє роль сліпого художника, який зображує людей тільки на підставі асоціацій від їхнього голосу. Коли персонаж стане відомою персоною, його помилково звинуватять в сексуальному насильстві. Герою Спейсі належить розслідувати цю справу. Відзначається, що зйомки фільму почнуться найближчим часом.

Режисер фільму заявив, що був би щасливий знову побачити Спейсі на знімальному майданчику. «Ми чекаємо завершення пандемії, щоб почати з того місця, де перервалася наша підготовча робота», – наголосив Неро.

Три роки тому голлівудську зірку Кевіна Спейсі звинуватив в зґвалтуванні актор Star Trek Ентоні Рапп. За ним про домагання з боку Спейсі заявили близько 20 осіб, але звинувачення відкликала прокуратура. На тлі гучних розборів репутація актора була підірвана: його звільнили з популярного серіалу «Картковий будиночок», а фільм «Всі гроші світу» перезняли, віддавши героя Спейсі Крістоферу Пламмеру.

Пізніше Кевіна Спейсі знову звинуватили в домаганнях до колег по «Картковому будиночку». Зараз артист судиться зі своїм колишнім роботодавцем – студією Media Rights Capital, яка подала позов про відшкодування десятків мільйонів доларів. Компанія звинувачує Спейсі за те, що його поведінка негативно відбилася на шоу. При цьому актор подав зустрічний позов, заявивши, що Media Rights Capital заборгувала йому гроші.

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