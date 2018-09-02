Український олігарх придбав квитки на інавгурацію Трампа за $50 000



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Екс-партнер Манафорта визнав співпрацю з українським Опоблоком

Паттен намагався приховати джерело платежу у 50 000 доларів за чотири квитки на президентську інавгурацію

Сем Паттен, колишній партнер американського лобіста, екс-очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, через підставну особу придбав квитки на інавгурацію за 50 000 доларів для українського олігарха, чиє ім’я не називається.

Про це повідомляє видання The Hill.

Раніше Паттен визнав себе винним у наданні лобістських послуг у США клієнтам з України без необхідної реєстрації, як цього вимагає американське законодавство.

Відповідно до заяви обвинувачення, Паттен намагався приховати джерело платежу у 50 000 доларів за 4 квитки на президентську інавгурацію. Квитки було придбано через американського громадянина тому що Інавгураційний комітет не приймає гроші від іноземних громадян, але дозволяє іноземцям відвідувати інавгурацію, якщо вони самі не платили за квитки.

Повідомляється, що Паттену було відшкодовано його витрати з рахунку на Кіпрі.

Раніше стало відомо, що Паттен визнав себе винним у порушенні закону про реєстрацію закордонних агентів у США, який регулює лобізм в інтересах закордонних урядів. Звинувачення були пов’язані із його роботою в інтересах «Опозиційного блоку» та українського олігарха, чиє ім’я не вказується.

Обвинувачення висунули поза рамками широкого розслідування, яке веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер у справі про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Те розслідування привело, зокрема, до обвинувачення Пола Манафорта, який також був головою виборчої кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа. Федеральне журі присяжних у штаті Вірджинія раніше цього місяця визнало Манафорта винним у податкових і банківських шахрайствах, пов’язаних із його роботою у 2010–2014 роках на попередницю «Опозиційного блоку», українську Партію регіонів, і тодішнього президента України Віктора Януковича, а після втечі Януковича і переформатування Партії регіонів – і на «Опоблок».

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.

Проте, експерти та юристи у США прогнозують, що Манафорт отримає реальний вирок терміном від семи до 10 років.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.