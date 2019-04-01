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    Український посол розповів, як відбулись вибори у Німеччині

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    <p>Виборча дільниця у Берліні</p> - Український посол розповів, як відбулись вибори у Німеччині

    Виборча дільниця у Берліні

    Фото: Укрінформ

    За словами посла, українські вибори були в топ-новинах у німецьких ЗМІ

    Посольство України у Німеччині, де розташовувалася виборча дільниця, забезпечило всі умови для безперешкодного голосування на виборах президента України.

    Про це сказав посол Андрій Мельник у коментарі «Укрінформу».

    «Все, що можна було зробити, щоби люди спокійно, безперешкодно та вільно проголосували, вдалося зробити», - сказав дипломат.

    Він зауважив, що дипвідомство, аби уникнути провокацій та інцидентів, підтримувало контакт з місцевою владою, МЗС і поліцією. На вулиці чергували правоохоронці.

    Щодо російських ЗМІ, які формально є німецькими, наприклад Ruptly або Sputnik, були обговорені ризики та розроблений «цілий алгоритм дій» на випадок загрози конфліктної ситуації або провокацій, аби не допустити ескалації, підкреслив посол. Адже незадовго до закриття виборчої дільниці поблизу посольства перебували російські кореспонденти, які намагалися не потрапляти на очі.

    Вибори Президента України 2019
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      13.1%
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      11.4%
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      7.1%
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      5.9%
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      5.0%
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      4.2%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%

    Водночас, у самому диппредставництві черговим дипломатам довелося на руках піднімати виборців з обмеженими можливостями (щонайменше троє виборців були в інвалідних візках) на другий поверх, оскільки немає можливості побудувати пандус. Кабінку для голосування, втім, було облаштовано.

    За словами посла, українські вибори були в топ-новинах у німецьких ЗМІ.

    «Для мене важливо, що Україна – тема для німців, для журналістів ФРН від регіональних до центральних ЗМІ, нами цікавляться», - сказав дипломат.

    Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

    Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

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