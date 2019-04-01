Український посол розповів, як відбулись вибори у Німеччині



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Виборча дільниця у Берліні Фото: Укрінформ

За словами посла, українські вибори були в топ-новинах у німецьких ЗМІ

Посольство України у Німеччині, де розташовувалася виборча дільниця, забезпечило всі умови для безперешкодного голосування на виборах президента України.

Про це сказав посол Андрій Мельник у коментарі «Укрінформу».

«Все, що можна було зробити, щоби люди спокійно, безперешкодно та вільно проголосували, вдалося зробити», - сказав дипломат.

Він зауважив, що дипвідомство, аби уникнути провокацій та інцидентів, підтримувало контакт з місцевою владою, МЗС і поліцією. На вулиці чергували правоохоронці.

Щодо російських ЗМІ, які формально є німецькими, наприклад Ruptly або Sputnik, були обговорені ризики та розроблений «цілий алгоритм дій» на випадок загрози конфліктної ситуації або провокацій, аби не допустити ескалації, підкреслив посол. Адже незадовго до закриття виборчої дільниці поблизу посольства перебували російські кореспонденти, які намагалися не потрапляти на очі.

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Водночас, у самому диппредставництві черговим дипломатам довелося на руках піднімати виборців з обмеженими можливостями (щонайменше троє виборців були в інвалідних візках) на другий поверх, оскільки немає можливості побудувати пандус. Кабінку для голосування, втім, було облаштовано.

За словами посла, українські вибори були в топ-новинах у німецьких ЗМІ.

«Для мене важливо, що Україна – тема для німців, для журналістів ФРН від регіональних до центральних ЗМІ, нами цікавляться», - сказав дипломат.

Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.