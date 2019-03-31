Оприлюднено фінальні дані Національного екзит-полу графіка



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За результатами Національного екзит-полу на виборах президента України, станом на 20:00 лідирує Володимир Зеленський

За результатами Національного екзит-полу на виборах президента України, станом на 20:00 лідирують шоумен Володимир Зеленський - 30,6% голосів, чинний глава держави Петро Порошенко - 17,8% голосів і лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 14,2% голосів.

Такі дані Національного екзит-полу, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», оприлюднено на прес-конференції в «Укрінформі» 31 березня.

Далі йдуть Юрій Бойко — 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4,0%, Руслан Кошулинський – 1,7%.

Інші кандидати набирають менше 1% голосів виборців.

31 березня 2019 року, у день виборів президента України, консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів Національний екзит-пол 2019.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 19 431 респондента на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5-1% – для інших кандидатів.

Раніше стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.