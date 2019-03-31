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    Як голосують українці в ЄС. У Німеччині, Чехії, Польщі і Естонії - довжелезні черги

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    Черга на виборчу дільницю у Берліні, 31 березня 2019 року&nbsp; - Як голосують українці в ЄС. У Німеччині, Чехії, Польщі і Естонії - довжелезні черги
    Черга на виборчу дільницю у Берліні, 31 березня 2019 року 

    На закордонних виборчих дільницях у Празі, Берліні та Талліні, щоб проголосувати, українці чекають у величезних чергах

    На виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

    У Німеччині утворено в цілому 5 виборчих дільниць – в Берліні, Мюнхені, Франкфурті, Дюссельдорфі та Гамбурзі. Зранку велика черга утворилась до дільниці, розташованої у посольстві України в Берліні. Вона розрослася до близько 200 метрів. У німецькій столиці в списках виборців - майже 17 тисяч людей.

    В Мюнхені, де у списку виборців майже 30 тисяч людей, люди вишикувались у довгу чергу до приміщення Генерального консульства. Також черга утворилась і в Дюссельдорфі, де проголосувати можуть понад 20 тисяч українців. Не легше проголосувати і у Франкфурті, де свій голос можуть віддати понад 13 тисяч українців.

    Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що на дільниці «людей дуже багато». «Це черга внизу до ліфту, а на поверсі ще черга», - зазначив він у Twitter. 
    У Празі інтерес до виборів дуже великий, зазначив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
     
    «Приємно бачити, як багато громадян України хочуть проголосувати на виборах президента України в Естонії», - також пише посол України в Естонії Мар'яна Беца.
    Зазначимо, що жоден українець з РФ поки не взяв участь у виборах на території Грузії.

    До слова, сьогодні на Закарпатті, у Береговому активно голосує табір ромів.

    Також зазначимо, що на виборчу дільницю у Мінську не пустили російських журналістів.

    Раніше у США стартували вибори президента України

    Також повідомлялося, що в Австралії завершилося голосування на виборах президента України.

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