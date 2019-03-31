Як голосують українці в ЄС. У Німеччині, Чехії, Польщі і Естонії - довжелезні черги



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Черга на виборчу дільницю у Берліні, 31 березня 2019 року

На закордонних виборчих дільницях у Празі, Берліні та Талліні, щоб проголосувати, українці чекають у величезних чергах

На виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.

У Німеччині утворено в цілому 5 виборчих дільниць – в Берліні, Мюнхені, Франкфурті, Дюссельдорфі та Гамбурзі. Зранку велика черга утворилась до дільниці, розташованої у посольстві України в Берліні. Вона розрослася до близько 200 метрів. У німецькій столиці в списках виборців - майже 17 тисяч людей.

В Мюнхені, де у списку виборців майже 30 тисяч людей, люди вишикувались у довгу чергу до приміщення Генерального консульства. Також черга утворилась і в Дюссельдорфі, де проголосувати можуть понад 20 тисяч українців. Не легше проголосувати і у Франкфурті, де свій голос можуть віддати понад 13 тисяч українців.

Черга на голосування у Генконсульстві у Франкфурті. Людей дуже багато. Це черга внизу до ліфту, а на поверсі ще черга. При цьому все чітко, спокійно і люб’язно. Дякую @alla_polyova за організацію. Йдіть і голосуйте. Найгірше, що ви можете сьогодні зробити, це залишитися байдужим. pic.twitter.com/pSn6ldWCF5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 31 березня 2019 р.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що на дільниці «людей дуже багато». «Це черга внизу до ліфту, а на поверсі ще черга», - зазначив він у Twitter.

У Празі інтерес до виборів дуже великий, зазначив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Приємно бачити, як багато громадян України хочуть проголосувати на виборах президента України в Естонії», - також пише посол України в Естонії Мар'яна Беца.