Як голосують українці в ЄС. У Німеччині, Чехії, Польщі і Естонії - довжелезні черги
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Розсилка
На закордонних виборчих дільницях у Празі, Берліні та Талліні, щоб проголосувати, українці чекають у величезних чергах
На виборчих дільницях у Німеччині, яка є рекордсменом за кількістю дільниць за кордоном, утворились довгі черги.
У Німеччині утворено в цілому 5 виборчих дільниць – в Берліні, Мюнхені, Франкфурті, Дюссельдорфі та Гамбурзі. Зранку велика черга утворилась до дільниці, розташованої у посольстві України в Берліні. Вона розрослася до близько 200 метрів. У німецькій столиці в списках виборців - майже 17 тисяч людей.
В Мюнхені, де у списку виборців майже 30 тисяч людей, люди вишикувались у довгу чергу до приміщення Генерального консульства. Також черга утворилась і в Дюссельдорфі, де проголосувати можуть понад 20 тисяч українців. Не легше проголосувати і у Франкфурті, де свій голос можуть віддати понад 13 тисяч українців.
Черга на голосування у Генконсульстві у Франкфурті. Людей дуже багато. Це черга внизу до ліфту, а на поверсі ще черга. При цьому все чітко, спокійно і люб’язно. Дякую @alla_polyova за організацію. Йдіть і голосуйте. Найгірше, що ви можете сьогодні зробити, це залишитися байдужим. pic.twitter.com/pSn6ldWCF5— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 31 березня 2019 р.
Також довжелезні черги з самого ранку утворилися на дільницях у сусідній Польщі, зокрема, у Варшаві та Кракові.
До слова, сьогодні на Закарпатті, у Береговому активно голосує табір ромів.
Також зазначимо, що на виборчу дільницю у Мінську не пустили російських журналістів.
Раніше у США стартували вибори президента України.
Також повідомлялося, що в Австралії завершилося голосування на виборах президента України.
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