Глава ЦВК: голосування на виборах відбулося без системних порушень



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Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук Фото: Укрінформ

У ЦВК заявили, що «ми маємо здійснення волевиявлення українського народу»

У Центральній виборчій комісії констатують, що голосування на президентських виборах відбулося.

Про це на брифінгу сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Вибори відбулися. Я думаю, що це наша з вами спільна перемога, і вони пройшли без системних порушень, тобто ми маємо здійснення волевиявлення українського народу», - заявила вона.

Також Сліпачук наголосила, що в ЦВК очікують паперових протоколів від окружних виборчих комісій, і тому результати, які надходять до системи «Вибори» з дільниць в електронному вигляді, можуть уточнюватися.

«Це є дуже і дуже важливо, тому що ЦВК рахує не в папужках, не в удавах, не в мавпочках. Вона рахує голоси, які є в оригіналах протоколів, які до нас передадуть окружні виборчі комісії», - сказала вона.

Нагадаємо, ЦВК вже опрацювала перші протоколи.

Дані із 172 округів свідчать про 63,48% явки виборців.

Джерело: УНІАН