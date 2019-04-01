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    Глава ЦВК: голосування на виборах відбулося без системних порушень

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    Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук - Глава ЦВК: голосування на виборах відбулося без системних порушень
    Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук
    Фото: Укрінформ

    У ЦВК заявили, що «ми маємо здійснення волевиявлення українського народу»

    У Центральній виборчій комісії констатують, що голосування на президентських виборах відбулося.

    Про це на брифінгу сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

    «Вибори відбулися. Я думаю, що це наша з вами спільна перемога, і вони пройшли без системних порушень, тобто ми маємо здійснення волевиявлення українського народу», - заявила вона.

    Також Сліпачук наголосила, що в ЦВК очікують паперових протоколів від окружних виборчих комісій, і тому результати, які надходять до системи «Вибори» з дільниць в електронному вигляді, можуть уточнюватися.

    «Це є дуже і дуже важливо, тому що ЦВК рахує не в папужках, не в удавах, не в мавпочках. Вона рахує голоси, які є в оригіналах протоколів, які до нас передадуть окружні виборчі комісії», - сказала вона.

    Нагадаємо, ЦВК вже опрацювала перші протоколи.

    Дані із 172 округів свідчать про 63,48% явки виборців.

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    Джерело: УНІАН

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