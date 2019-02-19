Український професор пропонує продовжити «Стіну Яценюка» вздовж Білорусі
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На думку Володимира Василенка, треба якомога швидше закінчити обладнання і будівництво цього валу і продовжити його також і вздовж українсько-білоруського кордону
Надзвичайний і повноважний посол, експерт з міжнародного права, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко пропонує продовжити фортифікаційний проект «Стіна» уздовж кордону з Республікою Білорусь. Про це він заявив з трибуни під час урочистого засідання Верховної Ради, інформує Depo.ua.
«Була свого часу пропозиція прем'єр-міністра Яценюка збудувати вздовж кордону з Росією європейський вал чи захисну стіну. Мені здається, що треба якомога швидше закінчити обладнання і будівництво цього валу і продовжити його також і вздовж українсько-білоруського кордону. Тоді ми упередимо можливість завдання удару і з цього напрямку», – заявив Володимир Василенко.
Нагадаємо, 24 листопада 2018 року голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал повідомив, що терміни реалізації проекту інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону «Стіна» вирішили продовжити до 2021 року.
6 лютого 2019 року помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що «Стіна» на україно-російському кордоні готова на 30%.