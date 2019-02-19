Україна зможе будувати балістичні ракети у разі припинення договору РСМД – Пайфер



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Водночас, екс-посол відзначає, що українці повинні для себе вирішити, чи дійсно вони хочуть будувати ракети, навіть маючи юридичне право це робити

На місці українців я б поставив собі запитання: «А чому я повинен виконувати угоду, з якої виходять і росіяни, і американці?», - колишній посол США в Україні

Україна зможе будувати балістичні ракети з радіусом дії 500-5500 км, якщо США та РФ остаточно вийдуть з Договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД). Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній посол США в Україні, а нині експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

«Як на мене, то це прямий наслідок! Дивіться – Росія порушила Договір про ракети середньої і меншої дальності. Сполучені Штати оголосили, що припиняють свої зобов'язання і виходять з договору. Росіяни сказали: «Ми тоді теж припиняємо». Таким чином у нас є угода, у якій беруть участь США, Росія та інші держави, що стали наступниками СРСР, за винятком країн Балтії. І на місці українців я б поставив собі запитання: «А чому я повинен виконувати угоду, з якої виходять і росіяни, і американці?». І якщо ця угода піде в історію, то я вважаю: Україна має повне право будувати ракети із дальністю від 500 до 5500 кілометрів», - наголосив Пайфер.

Водночас він відзначає, що українці повинні для себе вирішити, чи дійсно вони хочуть будувати ракети, навіть маючи юридичне право це робити.

Як відомо, договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний президентами Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року (набув чинності 1 червня 1988 року).

Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500—1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це була перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.