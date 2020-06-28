Без документів – не висувайтеся. Суди масово виписують 17 тис. грн штрафу порушникам карантину закон і вірус



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В Україні стало реальністю заробити чималенький штраф за прогулянку без документів Колаж видання «Зміст»

В Україні за порушення правил карантину світить штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн

Усе частіше українська Феміда впадає у крайнощі, виписуючи покарання у вигляді штрафів для громадян, на яких правоохоронці склали адмінпротоколи за те, що ті вийшли на вулицю без документів під час карантину. Поліція та суди кивають на постанову Кабміну від 11 березня №211, в якій запроваджена заборона на перебування людей на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. Міністерство юстиції пояснило, що паспортний режим потрібний, щоб перевіряти, чи не мусить особа бути на самоізоляції. При цьому Національна поліція не відповіла за запит стосовно того, чи є у членів патрулів (які виписують адмінпротоколи - «Главком») електронні бази даних, які дозволяють перевіряти за документами, чи має людина перебувати на самоізоляції або обсервації.

«Главком» зібрав судові рішення за червень, якими накладено суттєві штрафи на громадян, котрі не мали при собі документів. Івано-Франківський міський суд визнав винним чоловіка, який 17 травня близько 9 год. 15 хв. перебував на вул. Коновальця, 136 в Івано-Франківську без документів. До суду порушник не з’явився та про причину неявки не повідомив.

Його вину доведено зібраними у справі доказами, зокрема, даними з протоколу про адміністративне правопорушення, рапортом працівника поліції, відеодоказами, іншими матеріалами справи. Суд виписав штраф – 17 тис. грн.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя оштрафував на 17 тис. грн місцевого мешканця, який 8 квітня о 22:20 год перебував на бульварі Гвардійському, 135а у Запоріжжі в громадському місці без засобу індивідуального захисту та не мав при собі документів, що посвідчують особу.

Під час розгляду справи чоловік не визнав вини, пояснивши, що маску носити відмовляється принципово, оскільки в нього утруднюється дихання. Документів у нього при собі не було, оскільки ті були раніше викрадені з квартири його матері.

Суд взяв тиждень перерви для того, щоб викликати матір порушника як свідка для надання доказів щодо викрадення документів. Однак на наступне засідання не прибули ані порушник карантину, ані його матір.

У підсумку суд дійшов думки про склад адміністративного правопорушення у діях чоловіка, який «свідомо порушує правила карантину, запроваджені державою з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19».

Галицький районний суд Львова визнав винним мешканця міста у порушенні правил карантину і оштрафував на 17 тис. грн. 7 квітня о 16 год. 15 хв. Львів’янин перебував на вул. Руській, не маючи при собі документа, який посвідчує його особу, чим порушив вимогу п. 16 ч. 2 постанови Кабінету міністрів № 211 від 11 березня 2020 року. Чоловік не прийшов до суду попри те, що його сповіщали рекомендованими листами, а також смс-повідомленням.

Райсуд Львова, пославшись на рішення Європейського суду з прав людини, наголосив: сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Херсонський міський суд оштрафував на 17 тис. грн жінку, яка 7 травня о 22:15 перебувала на проспекті Ушакова у Херсоні, на зупинці громадського транспорту біля обласної лікарні без документів. У судове засідання вона не з`явилась, про місце та час розгляду справи повідомлялась шляхом направлення судової повістки та оголошенням на офіційному сайті суду. Заяви про відкладення судового засідання не подала.

Тому неявку порушниці в судове засідання суд розцінив, як спосіб захисту з метою уникнення відповідальності за вчинене.

З подібних міркувань виходив і Франківський районний суд Львова, визнавши винним чоловіка, який 15 квітня близько 22 год. перебував на території ліцею №45 без засобів захисту і документів.

Правопорушник в судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений. При цьому його вина у вчиненні адміністративного правопорушення підтверджується відповідним протоколом та відеозаписом.

Обираючи адмінпорушнику вид стягнення, суд взяв до уваги обставини справи, особу правопорушника та його ставлення до вчиненого. У результаті штраф – 17 тис. грн.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.