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    Український військовий отримав поранення на Донбасі

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    Стан здоров&rsquo;я пораненого українського захисника &ndash; задовільний - Український військовий отримав поранення на Донбасі
    Стан здоров’я пораненого українського захисника – задовільний

    Пораненого поблизу населеного пункту Південне евакуйовано до госпіталю

    У неділю, 14 березня, військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення поблизу населеного пункту Південне в районі проведення Операції обʼєднаних сил. Про це повідомляється на сторінці Оперативно-тактичного управління «Північ» у Facebook.

    Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний.

    На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

    Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись чинних домовленостей, говориться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 13 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ розведення військ на Донбасі Facebook
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