Доба на Донбасі: бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат у лавах ЗСУ немає

Протягом минулої доби, 13 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Піски, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17», - ідеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поруч із населеним пунктом Південне, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Як зазначається, на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території повідомляє також Українська сторона СЦКК.

«Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій із застосуванням забороненого озброєння, метою яких було штучне загострення ситуації в районі населених пунктів Піски та Водяне Донецької області, з подальшим безпідставним звинуваченням підрозділів Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури околиць Донецька. Так, напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи найманці вдалися до фальсифікації та розповсюдження відверто неправдивих повідомлень для формування альтернативного порядку денного цього засідання. Для введення в оману населення тимчасово окупованих територій окупанти й надалі тиражують фейки щодо силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі», - вказується у зведенні.

У штабі ООС наголошують, що підрозділи ЗСУ неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Від початку поточної доби, 14 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. Неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А поруч з населеним пунктом Опитне окупанти обстріляли українські позиції, застосувавши підствольний гранатомет.

Бойових втрат серед українських військових немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.