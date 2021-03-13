Стало відоме ім'я військового, вбитого снайпером на Донбасі

Військовослужбовець був родом із села Гурівщина, що на Київщині

Під час вчорашнього обстрілу в районі Мар’їнки внаслідок ворожого снайперського вогню загинув український, контрактник Олександр Пекур.

Про це повідомляє Дмитрівська сільська рада в Facebook.

Військовослужбовець був родом із села Гурівщина, що на Київщині.

«Вчора в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця – контрактника, жителя села Гурівщина – Пекур Олександра Валентиновича, 1990 року народження. Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Йому було лише 30 років», – йдеться у повідомленні.

Сільрада висловила співчуття родині вбитого військовослужбовця.

Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка, збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

Нагадаємо, що 11 лютого снайпер бойовиків убив ще одного військового на Донбасі. Того ж дня раніше від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

2 лютого біля села Шуми на Донеччині внаслідок прицільного снайперського вогню з боку ворога загинув старший матрос Дмитро Власенко – старший стрілець зі складу 503 обмп ВМС ЗС України.

Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.