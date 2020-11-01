Українського політв'язня Шумкова побив співробітник російської колонії

Родичка в'язня стверджує, що неодноразово співробітники спецслужби РФ під час зустрічі з Шумковим у колонії казали йому, що «живим з території РФ він може не виїхати»

Українському політв’язню Олександру Шумкову завдав тілесних ушкоджень співробітник колонії у Росії, де його утримують. Про це повідомила тітка ув’язненого.

За яких обставин це трапилося, вона не знає. Проте жінка переконана, що всі дії правоохоронців та спецслужб РФ направлені на провокації, щоб відкрити ще одну кримінальну справу проти Олександра.

За її словами, неодноразово співробітники спецслужби РФ під час зустрічі з Шумковим у колонії казали йому, що «живим з території РФ він може не виїхати та що їм невигідно його відпускати в Україну».

«[Спецслужби] навіть намагалися тиснути на тих небайдужих громадян РФ, які підтримували Олександра листами. Враховуючи, що за весь час незаконного ув’язнення не було жодного спокійного дня, та те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, швидше за все, будуть посилюватися», — додала вона.

Людмила Шумкова просить Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби МЗС, Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову звернути увагу на ситуацію, що склалася, і зробити все можливе, щоб громадянин України вчасно повернувся додому, а не отримав ще один термін.