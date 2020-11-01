Байден розповів про страх Трампа перед Путіним

Байден зазначив, що Трамп жодного разу не обговорив з Путіним те, що Росія вступила в змову з бойовиками в Афганістані

За словами Байдена, дії Трампа сприяють зниженню авторитету США на світовій арені

Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп занадто наляканий, щоб суперечити російському лідерові Володимиру Путіну.

Байден зазначив, що Трамп жодного разу не обговорив з Путіним те, що Росія вступила в змову з бойовиками в Афганістані і пропонувала їм гроші за вбивство американських військовослужбовців. При цьому він підкреслив, що президент США розмовляв зі своїм російським колегою вже шість разів з моменту надходження даних відомостей.

Колишній віцепрезидент додав, що дії Трампа сприяють зниженню авторитету США на світовій арені і погіршення відносин країни з союзниками по НАТО і державами Євросоюзу.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. Станом на п'ятницю 30 жовтня достроково на виборах президента проголосували 85 мільйонів осіб.

До слова, 28 жовтня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.