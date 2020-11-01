Путін вніс до Думи поправки, які дозволять йому довічно залишитися при владі

Володимир Путін в майбутньому може стати довічним сенатором

Президент Росії Володимир Путін пропонує дозволити колишнім президентам РФ, які покинули цей пост достроково або в зв'язку з закінченням терміну повноважень, довічно обіймати посаду сенатора.

Поправки до закону про порядок формування Ради Федерації РФ Путін вніс на розгляд Держдуми Росії.

У законопроєкті пропонується дозволити колишнім президентам Росії, які покинули цей пост достроково або в зв'язку з закінченням терміну повноважень, довічно обіймати посаду сенатора.

Також президент, який припинив повноваження, зможе одноразово подати заяву, щоб стати сенатором, протягом трьох місяців після того, як покинув пост глави держави. Колишній президент, чиї повноваження закінчилися до прийняття цього закону, може подати заяву протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності.

Згідно із запропонованими змінами, до складу Ради Федерації крім представників від законодавчого і виконавчого органу влади російського суб'єкта і експрезидентів зможуть увійти «не більше 30 представників Російської Федерації, що призначаються президентом, з яких не більше семи можуть бути призначені довічно».

У законопроєкті зазначено, що сенатори призначаються указом президента на шість років або довічно. Отримати довічний статус сенатора можуть громадяни, які мають видатні заслуги перед країною в сфері державної та громадської діяльності, уточнюється в документі.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.

Із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

4 червня Володимир Путін підписав указ про «обнулення» свого президентства: таким чином після внесення поправок до Конституції він зможе правити до 2036 року.