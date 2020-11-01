Кравчук: Україна готує стратегію щодо Донбасу для «нормандської» зустрічі

Кравчук зазначив, що в поточному році Київ у кращій переговорній ситуації, ніж раніше

На зустрічі Нормандської четвірки Україна має намір надати свій план дій із врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук.

«Зараз українська сторона готує план дій із врегулювання ситуації на Донбасі. Його проєкт ми готові представити на (нормандській, – ред.) зустрічі найближчим часом і подивитися на пропозиції всіх сторін», – повідомив перший український президент.

При цьому він зазначив, що в поточному році Київ у кращій переговорній ситуації, ніж раніше.

«Я переконаний, що ми рішення приймемо, і будемо рухатися далі», – сказав Кравчук і додав, що в іншому випадку переговори продовжаться.

Нагадаємо, цього тижня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) сторони узгодили відкриття з 10 листопада двох нових контрольно-пропускних пунктів на Донбасі, а також почали підготовку до розмінування окремих ділянок й розведення військ.

Також стало відомо, що блогер і військовий та політичний оглядач Олексій Арестович призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.