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    Політика

    Кравчук: Україна готує стратегію щодо Донбасу для «нормандської» зустрічі

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    Кравчук зазначив, що в поточному році Київ у кращій переговорній ситуації, ніж раніше

    На зустрічі Нормандської четвірки Україна має намір надати свій план дій із врегулювання ситуації на Донбасі.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук.

    «Зараз українська сторона готує план дій із врегулювання ситуації на Донбасі. Його проєкт ми готові представити на (нормандській, – ред.) зустрічі найближчим часом і подивитися на пропозиції всіх сторін», – повідомив перший український президент.

    При цьому він зазначив, що в поточному році Київ у кращій переговорній ситуації, ніж раніше.

    «Я переконаний, що ми рішення приймемо, і будемо рухатися далі», – сказав Кравчук і додав, що в іншому випадку переговори продовжаться.

    Нагадаємо, цього тижня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) сторони узгодили відкриття з 10 листопада двох нових контрольно-пропускних пунктів на Донбасі, а також почали підготовку до розмінування окремих ділянок й розведення військ.

    Також стало відомо, що блогер і військовий та політичний оглядач Олексій Арестович призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

    Нормандський формат Донбас політика Леонід Кравчук Україна президент
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