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    Україну накриють грози: прогноз погоди на 5 червня

    Грозові дощі та похолодання: яку погоду очікувати в Україні 5 червня - Україну накриють грози: прогноз погоди на 5 червня
    Грозові дощі та похолодання: яку погоду очікувати в Україні 5 червня
    фото: glavcom.ua

    У неділю грозові дощі місцями з градом захоплять всю територію країни

    5 червня в Україні переважатиме волога та вітряна погода, а спека відступить у більшості областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    5 червня, у неділю, грозові дощі місцями з градом захоплять всю територію країни.

    На заході України термометри покажуть 18-20 градусів тепла, вночі ці позначки опустяться до 13-15 градусів.

    Така сама температура буде й у центральних областях країни.

    На півночі та північному сході України буде на один градус тепліше - 19-21 градусів вдень та 13-15 вночі.

    Прогноз погоди в Україні на 5 червня

    Прогноз погоди в Україні на 5 червня

    У південній частині країни, незважаючи на дощ, стовпчики термометрів піднімуться до 23-25 градусів вдень на Одещині та Миколаївщині, і 27-29 - на Херсонщині. Вночі температура повітря становитиме 15-17 та 18-20 градусів відповідно.

    На сході України в неділю буде найтепліше - 26-29 градусів вдень та 18-20 вночі.

    Тим часом у Києві втримається хмарна погода з періодичним дощем та грозою, а температура коливатиметься на рівні +20.

    Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми. Детальніше про те, яким буде перший місяць літа читайте тут.

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    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна повітря окупація дощ #stoprussia
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    Україну накриють грози: прогноз погоди на 5 червня