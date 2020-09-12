Україну обладнали гумдопомогою для боротьби з Covid-19



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Допомога зібрана американською благодійною організацією «The Fishermen»

Українське посольство у США передали вантаж для лікарень

Посольство України у США передало гуманітарний вантаж до українських лікарень для допомоги у протидії з пандемією Covid-19. Про це повідомляє посольство на своїй сторінці у Facebook.

«Гуманітарна допомога зібрана американською благодійною організацією «The Fishermen» та за сприяння Посольства України у США передана до лікарень м.Харкова», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що склад гуманітарної допомоги спрямований на протидію Covid-19 та лікування хворих вірусом, зокрема, вантаж включає апарат УЗД, кардіограф, медичні аспіратори, ручні респіратори, анестезіологічні дихальні контури, контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин, кисневі трубки, лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски, хірургічні та оглядові рукавички, бахіли тощо.

Як повідомив президент американської благодійної організації «The Fishermen» Алекс Говен, це тільки початок співпраці з Україною, і в подальшому планується передати ще більше предметів медичного призначення.

Нагадаємо, що Степанов заявив, що Україні може не вистачити лікарів для боротьби з Covid–19.

До слова, Сеул надав Києву «коронавірусну» гуманітарку: хто її отримає.

Також, китайське місто передало Києву «антикоронавірусну» гуманітарку.