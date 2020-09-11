Сеул надав Києву «коронавірусну» гуманітарку: хто її отримає



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Гуманітарну допомогу від Сеула розподілено між госпітальними базами Фото ілюстративне

Київські лікарні отримали від Сеула захисні костюми

Уряд Сеульської Метрополії передав 3500 захисних костюмів для працівників медичних закладів Києва для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Така ініціатива пов’язана з прагненням Сеулу пришвидшити припинення епідемії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Наразі гуманітарну допомогу розподілено між госпітальними базами, визначеними для прийому хворих на коронавірус, та лікарнями, які надають ургентну допомогу киянам:

КНП «Київська міська клінічна лікарня №1»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня №3»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня №5»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня №6»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня №7»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня №8»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня №12»;

КНП «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня №17»;

КНП «Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району міста Києва».

«Ми відносно нещодавно розпочали прийом хворих на Covid-19. Проте перші ж дні показали, що наші медичні працівники і фахово і психологічно здатні протистояти пандемії кожен на своєму робочому місці. Я дякую всім медикам за таку згуртованість у справі порятунку хворих, – зазначила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні № 17 Тетяна Барановська. – Засоби індивідуального захисту, які столичним лікарням передав Уряд Сеульської Метрополії безперечно підтримають, і не лише у матеріальному сенсі. У першу чергу, це – своєрідний меседж від людей з далекої країни: ми разом, і разом ми переможемо всесвітню загрозу на ім’я «коронавірус».

Також вона зазначила, що наразі лікарня має все необхідне для лікування хворих на Covid-19. Місто закупило для медзакладу додаткові апарати ШВЛ, високопотокові кисневі концентратори, шприцеві дозатори, бронхоскоп, витратні матеріали до апаратів ІФА. До того ж, за рахунок місцевого бюджету лікарня забезпечена всіма необхідними медикаментами для лікування пацієнтів із коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

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Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

У зв'язку з цим у столиці знову запровадять низку обмежень.