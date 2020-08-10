Китайське місто передало Києву «антикоронавірусну» гуманітарку



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Масками з гуманітарної допомоги будуть забезпечені соціальні працівники Фото ілюстративне

200 тис. термометрів будуть передані до інтернатних установ та соціальних закладів Києва

Китайське місто Гуанчжоу передало Києву гуманітарну допомогу. Гуанчжовський народний муніципальний уряд подарував 100 тисяч одноразових медичних масок та 200 інфрачервоних термометрів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Термометри будуть передані до інтернатних установ та соціальних закладів міста. Масками будуть забезпечені соціальні працівники.

Гуманітарна допомога від міста Гуанчжоу надана для запобігання та контролю Сovid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 10 серпня у Києві підтверджено 9564 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб.

Коронавірус в Україні

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Найближчим часом понад 60 тисяч соціально-незахищених киян різних категорій отримають від столичної влади набори із засобами індивідуального захисту, зокрема, з масками і антисептиками.

Нагадаємо, що прості речі допомагають зберегти здоров’я та навіть врятувати життя:

носіть захисну маску;

дотримуйтеся дистанції у 1,5 м з іншими людьми;

часто мийте руки та користуйтеся антисептиком;

не забувайте провітрювати та зволожувати приміщення, у якому перебуваєте.

Якщо ви відчули симптоми захворювання – повідомте свого сімейного лікаря телефоном та дотримуйтеся його рекомендацій.