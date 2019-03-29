Україну очікує незначне потепління: прогноз погоди на 29 березня



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Потепління розпочне своє повернення із західних регіонів

Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, буде теплою та сухою. Так, наприкінці тижня піднімуться і температурні позначки, і припиняться опади.

Зокрема, потепління розпочне своє повернення із західних регіонів. Там 29 березня буде найтепліше. Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

Вдень 29 березня в Україні почнеться потепління, яке розпочнеться із Заходу, там очікується +9...+13 градусів, на решті території – +5...+9 градусів, на Одещині до +9...+11 градусів,

– каже експерт.

Опадів в Україні 29 березня не передбачається. За словами синоптика, антициклон Irmelin «виштовхає» усі дощі та сніги на околиці континенту.

У Києві п'ятниця буде сухою та помірно теплою, вдень +7...+9 градусів.

Окрім того, Діденко попереджає: водіям слід бути обачними, оскільки на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер 29 березня буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.