Україну очікує незначне потепління: прогноз погоди на 29 березня
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Потепління розпочне своє повернення із західних регіонів
Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, буде теплою та сухою. Так, наприкінці тижня піднімуться і температурні позначки, і припиняться опади.
Зокрема, потепління розпочне своє повернення із західних регіонів. Там 29 березня буде найтепліше. Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
Вдень 29 березня в Україні почнеться потепління, яке розпочнеться із Заходу, там очікується +9...+13 градусів, на решті території – +5...+9 градусів, на Одещині до +9...+11 градусів,
– каже експерт.
Опадів в Україні 29 березня не передбачається. За словами синоптика, антициклон Irmelin «виштовхає» усі дощі та сніги на околиці континенту.
У Києві п'ятниця буде сухою та помірно теплою, вдень +7...+9 градусів.
Окрім того, Діденко попереджає: водіям слід бути обачними, оскільки на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер 29 березня буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.