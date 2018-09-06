«Укрлендфармінг» Бахматюка інвестував 2 млн грн у програму підтримки дитячих навчальних закладів новини компаній



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Діти із 560 населених пунктів України отримали подарунки від керівництва «Укрлендфармінгу»

За рахунок коштів «Укрлендфармінгу» Олега Бахматюка оновлено приміщення шкіл і дитячих садків, закуплено меблі, оргтехніку та канцтовари в 560 населених пунктах країни.



Про це повідомила операційний директор групи компаній «Укрлендфармінг» Галина Ковток.



За її словами, «господарюючи на землі, що вимірюється сотнями тисяч гектарів, ми розвиваємо сільське господарство України. І чітко усвідомлюємо високу відповідальність за добробут громад на територіях присутності».

Галина Ковток наголосила, що одним із напрямів корпоративної соціальної відповідальності групи компаній «Укрлендфармінг» є турбота про громади. «Ми втілюємо проекти, спрямовані на дітей, - професійна орієнтація і підтримка навчальних закладів. Ми ремонтуємо спортзали, їдальні, харчоблоки, котельні, будуємо ігрові майданчики. І щороку інвестуємо в це мільйони гривень», зазначила вона.



Безпосередньо більше 8 тисяч дітей по всій країні вже третій рік поспіль отримують від «Укрлендфармінгу» в подарунок до Дня знань щоденники серії «Світ аграрних професій». «Щоденники - частина програми профорієнтації, адже завдяки кольоровим ілюстраціям і захоплюючому тексту діти дізнаються про широкий вибір професій в агрогалузі й отримують мотивацію працювати на землі. За час реалізації проекту компанія подарувала школярам понад 20 тисяч щоденників на суму більше півмільйона гривень», підсумувала Галина Ковток.