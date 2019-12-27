  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укрпошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята

    • Розсилка
    «Укрпошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята

    Усі відділення працюватимуть на свята, крім 1 та 7 січня

    Компанія «Укрпошта» опублікувала графік своєї роботи на новорічні свята, які в Україні визначені вихідними днями.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що усі відділення працюватимуть на свята, крім 1 та 7 січня 2020 року: у ці дні будуть відкриті окремі представництва.

    1 січня працюватимуть 11 поштових відділень та 3 дільниці кур’єрських доставлень, зокрема, у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові.

    7 січня працюватимуть 16 відділень та 4 дільниці.

    У Києві працюватимуть 3 відділення «Укрпошти»: на вул. Хрещатик, 22 та вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (10:00-18:00) і на пл. Вокзальна, 1 (00:00-24:00 з перервою 23:30-00:15).

    Нагадаємо також, стало відомо, як працюватимуть банки у новорічні святаУ п'ятницю, 3 січня 2020 року, та у середу, 8 січня, СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі.

    вихідні свята Укрпошта новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ