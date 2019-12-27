Стало відомо, як працюватимуть банки у новорічні свята



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Через перенесення робочих днів банки відновлять роботу тільки 3 січня

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) на наприкінці 2019 року та на початку 2020 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з рішенням НБУ, 26, 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня - на дві години.

У робочу суботу, 28 грудня, до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.

У четвер, 2 січня 2020 року, банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

Крім того, день роботи СЕП переноситься з понеділка, 6 січня 2020 року, на суботу, 11 січня 2020 року.

У п'ятницю, 3 січня 2020 року, та у середу, 8 січня, СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі.

У період з 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 27 грудня 2019 року.

НБУ також зобов'язав банки забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Раніше Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

Нагадаємо, що на початку 2020 року також буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня, оскільки Кабмін переніс робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.