Укрзалізниця хоче продати 73 тисячі тонн металобрухту



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В Укрзалізниці планують отримати не менше 400 млн грн від продажу металобрухту

Початкова вартість 12 лотів становить майже 379 млн грн

АТ «Укрзалізниця» виставило на продаж через електронний майданчик «Prozorro.Продажі» чергову партію брухту чорного металу.

Про це повідомляє у четвер пресслужба компанії.

Початкова вартість 12 лотів становить майже 379 млн грн, але в Укрзалізниці планують отримати не менше 400 млн грн від продажу цієї партії металобрухту. Аукціони за запропонованими лотами відбудуться упродовж серпня.

У компанії зазначають, що пішли назустріч потенційним покупцям - врахували пропозиції і починають продаж металобрухту за новими умовами.

«Відтепер ми реалізуємо металобрухт, який вже завантажено у вагони. Крім того, зменшили до 50% передплату, після якої будемо починати відвантажувати брухт (раніше була 100%). А за несвоєчасне відвантаження запроваджуємо для компанії штрафні санкції», - прокоментував директор з правових питань та майнової політики Укрзалізниці Артур Резнік.

У компанії впевнені, що продаж металобрухту позитивно позначиться як на фінансових результатах Укрзалізниці, так і на стані українського профільного ринку.