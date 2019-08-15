На Дніпропетровщині вночі запізнилися 20 поїздів через крадіжку трансформаторів



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Обладнання Укрзалізниці часто стає ціллю злодіїв

За сім місяців 2019 року на залізниці зафіксовано 515 випадків навмисного пошкодження і розкрадання різного устаткування

Двадцять поїздів, в тому числі десять пасажирських, відхилилися від графіка вночі в Дніпропетровській області в зв'язку з крадіжкою колійних реле і трансформаторів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у четвер, 15 серпня.

Так, вночі на перегоні Воскобойня - Верхньодніпровськ зловмисники зламали релейну шафу і розікрали обладнання, що забезпечує роботу світлофора. В результаті крадіжки стався збій в русі поїздів - від графіка відхилилися дев'ять поїздів, з них чотири - пасажирських.

Крім того, на перегоні Сухачівка-Запоріжжя-Кам'янське невідомі розкрили три трансформаторні коробки, згодом більш ніж на годину затрималися 11 поїздів, з них шість - пасажирських.

В Укрзалізниці зазначили, що всього за сім місяців 2019 року на залізниці зафіксовано 515 випадків навмисного пошкодження і розкрадання засобів безпеки, сигналізації та зв'язку на загальну суму 11,4 млн гривень.

Раніше стало відомо, що з початку 2019 року з поїздів Укрзалізниці було вкрадено 6,9 тис. одиниць інвентарю на суму 400 тисяч гривень. Найбажанішим об'єктом у залізничних злодіїв є махрові рушники.