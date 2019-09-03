«Укрзалізниця» має намір підготувати план із реструктуризації компанії до 2020



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Фото: Укрінформ

Цей покроковий план стане частиною реалізації стратегії «Укрзалізниці», узгодженої Кабінетом міністрів і затвердженої наглядовою радою ще в червні

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрзалізниця» має намір підготувати план із реструктуризації компанії до 2020 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.

«План реструктуризації «Укрзалізниці», який передбачає поділ компанії на три оператори: інфраструктурний, вантажний і пасажирський та плюс виробничий блок, буде готовий до кінця року. Доручення Президента України Володимира Зеленського буде виконано в строк», - сказано в ньому.

Цей покроковий план стане частиною реалізації стратегії «Укрзалізниці», узгодженої Кабінетом міністрів і затвердженої наглядовою радою ще у червні.

Після доопрацювання та затвердження цього плану наглядовою радою, компанія почне конкретні кроки з його реалізації під контролем уряду.

У повідомленні наголошується, всі ці базові елементи є частиною стратегії «Укрзалізниці», але вона неможлива без дотримання кількох передумов: потрібно державне фінансування пасажирських перевезень і розвитку інфраструктури, забезпечення недискримінаційних умов (насамперед тарифних) між підприємствами приватного і державного секторів, а також сприяння у вирішенні соціальних проблем у процесі оптимізації діяльності.

Як повідомлялось, в 2018 році порівняно з 2017 роком «Укрзалізниця» збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

«Укрзалізниця» почала свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року, а 31 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів вирішив змінити форму власності публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» на приватне акціонерне товариство.

Також Кабмін вирішив перейменувати «Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» в «Акціонерне товариство «Укрзалізниця».

До складу «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.