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    Укрзалізниця наступного року почне передавати вокзали у приватну власність

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    Козятинський залізничний вокзал - Укрзалізниця наступного року почне передавати вокзали у приватну власність
    Козятинський залізничний вокзал

    Передача вокзалів у Концесію дозволить залучити додаткові інвестиції в інфраструктуру вокзалів та залізницю загалом

    Проєкт з передачі вокзалів у концесію, тобто управління приватних інвесторів, розпочнеться наприкінці 2020 року.

    Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов у колонці на «Економічній правді».

    «Якщо подивимося на досвід Європи, вокзали є одним із найпривабливіших активів для залучення приватного капіталу. Найпоширеніші механізми — це концесія або створення спільного підприємства. Ми працюємо зі Світовим банком та IFC над цим питанням і маємо амбіцію здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 – на початку 2021 року», — повідомив Кравцов.

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    За його словами, передача вокзалів у Концесію дозволить залучити додаткові інвестиції в інфраструктуру вокзалів та залізницю загалом. Крім цього, так Укрзалізниця зможе отримати партнерів, які допоможуть ефективніше керувати залізничною інфраструктурою.

    «Тому ми з нетерпінням очікуємо якнайшвидшого ухвалення закону «Про концесію», який був проголосований у першому читанні ще у квітні 2018 року», — додав Кравцов.

    Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця проведе опитування серед пасажирів щодо якості своїх послуг.

    Також нагадаємо, що на залізничних вокзалах з’являться розетки з USB портами.

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