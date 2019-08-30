Новий уряд хоче «розчленити» Укрзалізницю та частково приватизувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Гончарука, УЗ потрібно розділити на три частини

Новий уряд планує розділити Укрзалізницю на три компанії та продати її частину приватним інвесторам.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час спілкування з журналістами 30 серпня.

«Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними — та ж Укрзалізниця. Там є частина, яка не може бути приватизована — залізничне полотно», — повідомив Гончарук.

За його словами, УЗ потрібно розділити на три частини і лише одну з них залишити у державній власності.

«Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема і дуже складна історія. То, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку, можна залишити державі. І то, я б заводив туди приватний капітал», — повідомив Гончарук.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця наступного року почне передавати вокзали у приватну власність.

У свою чергу радник президента - експерт-економіст Олег Устенко вважає, що в Україні можна створити умови для того, щоб «схеми почали розпадатися».

«Всі ці держпідприємства «Укрспирт», «Конярство України», НАК «Нафтогаз», «Укрзалізниця» та багато інших в існуючому форматі просто непотрібні. Зараз вони просто відсмоктують ресурс, передусім грошовий, з української економіки і не дають можливість витрачатися на програми, які мали б змінити сприйняття українцями самих себе в координаті індексу щастя», - заявив радник президента.