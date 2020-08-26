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    «Укрзалізниця» обмежила онлайн-продаж пільгових квитків

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    «Укрзалізниця» обмежила онлайн-продаж пільгових квитків

    Купити квитки зі студентською знижкою можна буде лише в залізничних касах

    В Україні тимчасово не продаватимуть пільгові квитки на поїзд для студентів в онлайн-сервісах.

    Діятимуть тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси – з 07.00 до 15.00 27 серпня і з 07.00 до 15.00 1 вересня.

    «Це пов’язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

    У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах. 

    Між іншим, 26 серпні уряд призначив головою «Укрзалізниці» Володимира Жмака. До цього він був очільником наглядової ради аеропорту «Бориспіль», працював у «Київстарі».

    До слова, із вівторка, 25 серпня, поїзди «Укрзалізниці» починає супроводжувати воєнізована охорона. Наразі йдеться про перший етап проєкту з охорони пасажирських поїздів, це близько 40 охоронців будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів.

    Укрзалізниця студенти потяг
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