Воєнізована охорона почала супроводжувати потяги: список рейсів



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Також «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації

Із вівторка, 25 серпня, поїзди «Укрзалізниці» починає супроводжувати воєнізована охорона. Наразі йдеться про перший етап проєкту з охорони пасажирських поїздів, це близько 40 охоронців будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Охорона передбачена у таких поїздах:

№10 / 9 Маріуполь - Київ;

№29 / 30 Київ - Ужгород;

№38 / 37 Київ - Запоріжжя;

№49 / 50 Київ - Трускавець;

№63 / 64 Харків - Київ;

№79 / 80 Дніпро - Київ;

№92 / 91 Львів - Київ;

№102 / 101 Київ - Херсон;

№106 / 105 Одеса - Київ;

№136 / 135 Київ - Покровськ.

Міністр зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.

«Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, спецзнаками і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом», - повідомив міністр.

Він також додав, що «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.

«Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт», - повідомив міністр.

Нагадаємо, питання безпеки в поїздах було підняте після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити пасажирку, намагаючись її зґвалтувати. Після цього «Укрзалізниця» звернулася в МВС і Нацполіцію з проханням забезпечити охорону в поїздах.