Воєнізована охорона почала супроводжувати потяги: список рейсів
Також «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації
Із вівторка, 25 серпня, поїзди «Укрзалізниці» починає супроводжувати воєнізована охорона. Наразі йдеться про перший етап проєкту з охорони пасажирських поїздів, це близько 40 охоронців будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Охорона передбачена у таких поїздах:
- №10 / 9 Маріуполь - Київ;
- №29 / 30 Київ - Ужгород;
- №38 / 37 Київ - Запоріжжя;
- №49 / 50 Київ - Трускавець;
- №63 / 64 Харків - Київ;
- №79 / 80 Дніпро - Київ;
- №92 / 91 Львів - Київ;
- №102 / 101 Київ - Херсон;
- №106 / 105 Одеса - Київ;
- №136 / 135 Київ - Покровськ.
Міністр зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.
«Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, спецзнаками і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом», - повідомив міністр.
Він також додав, що «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.
«Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт», - повідомив міністр.
Нагадаємо, питання безпеки в поїздах було підняте після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити пасажирку, намагаючись її зґвалтувати. Після цього «Укрзалізниця» звернулася в МВС і Нацполіцію з проханням забезпечити охорону в поїздах.