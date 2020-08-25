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    Воєнізована охорона почала супроводжувати потяги: список рейсів

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    Воєнізована охорона почала супроводжувати потяги: список рейсів

    Також «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації

    Із вівторка, 25 серпня, поїзди «Укрзалізниці» починає супроводжувати воєнізована охорона. Наразі йдеться про перший етап проєкту з охорони пасажирських поїздів, це близько 40 охоронців будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів.

    Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

    Охорона передбачена у таких поїздах:

    • №10 / 9 Маріуполь - Київ;
    • №29 / 30 Київ - Ужгород;
    • №38 / 37 Київ - Запоріжжя;
    • №49 / 50 Київ - Трускавець;
    • №63 / 64 Харків - Київ;
    • №79 / 80 Дніпро - Київ;
    • №92 / 91 Львів - Київ;
    • №102 / 101 Київ - Херсон;
    • №106 / 105 Одеса - Київ;
    • №136 / 135 Київ - Покровськ.

    Міністр зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.

    «Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, спецзнаками і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом», - повідомив міністр.

    Він також додав, що «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.

    «Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт», - повідомив міністр. 

    Нагадаємо, питання безпеки в поїздах було підняте після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити пасажирку, намагаючись її зґвалтувати. Після цього «Укрзалізниця» звернулася в МВС і Нацполіцію з проханням забезпечити охорону в поїздах.

    МВС Укрзалізниця потяг поліція транспорт безпека Владислав Криклій охорона
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