Чоловік у Миколаєві «замінував» потяг, бо запізнився на нього



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Мінер» мав сісти на поїзд, але запізнився Фото: Нацполіція

«Псевдомінера» знайшли через кілька годин

Поліцейські Інгульського відділу Миколаєва затримала чоловіка, який повідомив про «замінування» потяга сполученням Миколаїв - Київ. Про це повідомляє Нацполіція в середу, 26 серпня.

Відзначається, анонімне повідомлення про мінування поїзда надійшло о 22:00 вівторка. Склад довелося терміново зупинити на станції Явкине Баштанського району. З поїзда евакуювали близько 700 пасажирів.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, «швидка» і рятувальники ДСНС. Вони провели ретельний огляд вагонів. На щастя, будь-яких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявлено.

«Псевдомінера» знайшли через кілька годин. Ним виявився 36-річний житель Чернігівської області. За його словами, він їхав додому з Херсонської області, де перебував на відпочинку. Доїхав до Миколаєва і о 21:20 мав сісти на поїзд, але запізнився. Таким чином і вирішив зупинити поїзд. Мобільний телефон, з якого зловмисник, ймовірно, скоїв дзвінок, поліцейські вилучили.

Розпочато кримінальне провадження. Згідно з санкцією інкримінованої статті про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеки громадян (ч.1 ст.259 КК України), чоловікові загрожує від двох до шести років ув'язнення.