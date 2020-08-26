Чоловік у Миколаєві «замінував» потяг, бо запізнився на нього
«Мінер» мав сісти на поїзд, але запізнився
«Псевдомінера» знайшли через кілька годинПоліцейські Інгульського відділу Миколаєва затримала чоловіка, який повідомив про «замінування» потяга сполученням Миколаїв - Київ. Про це повідомляє Нацполіція в середу, 26 серпня.
Відзначається, анонімне повідомлення про мінування поїзда надійшло о 22:00 вівторка. Склад довелося терміново зупинити на станції Явкине Баштанського району. З поїзда евакуювали близько 700 пасажирів.
На місце події прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, «швидка» і рятувальники ДСНС. Вони провели ретельний огляд вагонів. На щастя, будь-яких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявлено.
«Псевдомінера» знайшли через кілька годин. Ним виявився 36-річний житель Чернігівської області. За його словами, він їхав додому з Херсонської області, де перебував на відпочинку. Доїхав до Миколаєва і о 21:20 мав сісти на поїзд, але запізнився. Таким чином і вирішив зупинити поїзд. Мобільний телефон, з якого зловмисник, ймовірно, скоїв дзвінок, поліцейські вилучили.
Розпочато кримінальне провадження. Згідно з санкцією інкримінованої статті про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеки громадян (ч.1 ст.259 КК України), чоловікові загрожує від двох до шести років ув'язнення.