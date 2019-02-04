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    «Укрзалізниця» отримала останні п’ять локомотивів General Electric

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    <p>Локомотиви відправлять на Крюківський вагонобудівний завод</p> - «Укрзалізниця» отримала останні п’ять локомотивів General Electric

    Локомотиви відправлять на Крюківський вагонобудівний завод

    Фото: Facebook Євгена Кравцова

    За словами Кравцова, локомотиви, які вже в роботі, «показують себе вкрай ефективно»

    «Укрзалізниця» вже отримала всі 30 локомотивів General Electric - останні п’ять прибули до України 1 лютого.

    Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

    «Укрзалізниця отримала всі 30 законтрактованих локомотивів GE. Останні 5 зустрічали у Чорноморську у п’ятницю. Далі - маршрут вже відпрацьований. Спочатку - на Крюківський вагонобудівний завод. Там на доукомплектуванні перебувають ще 10 американських локомотивів», - написав Кравцов.

    За його словами, локомотиви, які вже в роботі, «показують себе вкрай ефективно».

    «Як приклад - на 30% економимо пальне на ділянці Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. До того ж, машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, а тепловози GE – 540 км», - зазначив Кравцов.

    «І ще важлива цифра: 15 нових локомотивів сьогодні забезпечують чверть теплотяги по трьох регіональних філіях, де вони працюють: Придніпровській, Донецькій та Одеській», - додав голова правління АТ «Укрзалізниця».

    Як відомо, перший локомотив General Electric доставили в порт Чорноморськ 10 вересня 2018 року.

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