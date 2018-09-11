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    З’явилися перші фото локомотива General Electric, який привезли в Україну

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    З’явилися перші фото локомотива General Electric, який привезли в Україну
    Facebook Євгена Кравцова

    Локомотив доставлять на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування

    Очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов опублікував фото першого локомотива американської компанії General Electric, який прибув напередодні у порт Чорноморськ.

    Фото були оприлюднені зранку 11 вересня на сторінці Кравцова в соцмережі Facebook.

     «Є перший!» - прокоментував очільник «Укрзалізниці».

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    З’явилися перші фото локомотива General Electric, який привезли в Україну
    З’явилися перші фото локомотива General Electric, який привезли в Україну
    Facebook Євгена Кравцова

    Раніше Кравцов повідомив, що 14 вересня, після залагодження митних формальностей, локомотив доставлять на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.

    23 лютого «Укрзалізниця» та американська корпорація General Electric підписали мільярдний контракт. Рамкова угода передбачає модернізацію локомотивів та будівництво нових. Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі - 10%, пізніше - 40%.

    Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC. Загалом за 15 років УЗ планує закупити до 225 нових тепловозів та модернізувати до 75 існуючих.

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    США Укрзалізниця залізниця Україна
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