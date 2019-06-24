Укрзалізниця планує залучити сотні мільйонів гривень від здачі майна в оренду



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Серед майна, яке компанія планує здавати в оренду, багато такого, яке зацікавить потенційних клієнтів: від місць під антени і банкомати, до приміщень на вокзалах для, наприклад, кафе

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрзалізниця» планує залучити сотні мільйонів гривень від здачі майна в оренду. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

«Сьогодні моє особливе «нарешті» - Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia починає здавати майно в оренду. Більше 3 років не було жодної такої операції. І це при тому, що компанія - один із найбільших власників рухомого і нерухомого майна в Україні», - написав він.

З його слів, відтепер кожен охочий може зайти на ProZorro і вибрати з переліку необхідне йому майно.

За його словами, серед майна, яке компанія планує здавати в оренду, багато такого, яке зацікавить потенційних клієнтів: від місць під антени і банкомати, до приміщень на вокзалах для, наприклад, кафе.

Такі пропозиції будуть доступні по всій Україні, як у великих містах, так і на маленьких станціях.

Великі лоти будуть опубліковані окремо.

Кравцов додав, що від оренди майна компанія планує залучити сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, у 2018 році акціонерне товариство «Укрзалізниця» збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень порівняно з 2017 роком.

ПАТ «Укрзалізниця» розпочало свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року, а 31 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів вирішив змінити форму власності публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» на приватне акціонерне товариство.

До складу Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.