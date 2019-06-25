Бориспільський експрес вже перевіз понад 400 тисяч пасажирів



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В години пік курсує шість здвоєних поїздів

З початку курсування Kyiv Boryspil Express уже перевезено понад 400 тисяч пасажирів. Наразі експресом впродовж місяця користується близько 100 тисяч пасажирів. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, інформує пресслужба УЗ.

«Kyiv Boryspil Express – це, без сумніву, приклад успішного проекту, який з кожним місяцем стає все популярнішим і який потрібен столиці. Якщо впродовж першого місяця експрес перевіз трохи більше 50 тисяч пасажирів, то з кожним місяцем ця цифра зростала, і вже впродовж травня він перевіз близько 100 тисяч. У планах – подальший розвиток цього проекту», – зазначив Кравцов.

Так, з 10 травня 2019 року на зазначеному маршруті «Укрзалізниця» розпочала здійснювати регулярні перевезення пасажирів здвоєними тандем-поїздами. Наразі в години пік вже курсує шість здвоєних поїздів:

№830 Київ (11:02) – Бориспіль (11:41),

№829 Бориспіль (11:44) – Київ (12:26),

№834 Київ (13:00) – Бориспіль (13:38),

№833 Бориспіль (13:58) – Київ (14:38);

№842 Київ (17:00) – Бориспіль (17:38);

№841 Бориспіль (17:41) – Київ (18:20).

Також наразі триває будівництво платформи для Kyiv Boryspil Express станції «Видубичі». Зазначена зупинка буде інтегрована з автовокзалом і матиме вихід до метро. Роботи планується закінчити до кінця 2019 року.

Нагадаємо, експрес Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський з Міжнародним аеропортом «Бориспіль». Експреси роблять проміжну зупинку на вокзалі «Дарниця».

Сполучення між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» Укрзалізниця відкрила 30 листопада 2018 року. Відтоді вже не раз ламалися потяги експреса.

Експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 27 рейсів. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2. Вартість квитка – 80 грн.

«Укрзалізниця» продовжує збільшувати кількість подвоєних складів поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» у пікові години.